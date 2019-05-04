Xiaomi, 2019’un İlk Çeyreğindeki Satış Rakamlarını Açıkladı

Counterpoint Research’ün son raporuna göre, Xiaomi geçtiğimiz çeyrekte (Q1 2019) 27.8 milyon akıllı telefon sattı. Ancak Strategy Analytics bu rakamları kabul etmiyor ve kendilerinin topladığı verilere göre Xiaomi’nin 27.5 milyon cihaz sattığını söylüyor. IDC’ye sorulduğunda ise rakamlar daha da düşüyor ve Xiaomi’nin 25 milyon akıllı telefon sattığı söyleniyor.

Görünen o ki Xiaomi, analistlerin bu değişen sevkiyat tahminlerinden giderek yoruluyor. Çünkü çoğu durumda bu rakamlar, geçen çeyrek dönemde Xiaomi’nin nasıl bir performans sergilediğini doğru bir şekilde yansıtmıyor.

Xiaomi, bu nedenle ve bu raporların yatırımcıları yanıltmaması amacıyla beklenmedik bir duyuru yaptı. Çinli şirket, 2019 yılının Ocak – Mart ayları arasındaki dönemde 27.5 milyon akıllı telefon sattığını doğruladı.

Ayrıntılı Çeyrek Rapor da Yolda

Bir yıl önceki tahminler, Xiaomi’nin yaklaşık 28 milyon adet sevkiyat yaptığını gösteriyor. Bu, şirketin satışlarında bir önceki yıla göre %2'nin altında bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Küresel pazarda yaklaşık %5’lik bir düşüş olduğu dikkate alındığında Xiaomi’nin iyi bir iş çıkardığı bile söylenebilir.

Xiaomi, şirketin geçtiğimiz çeyrekte akıllı telefon pazarındaki performansıyla ilgili bilgileri içeren ayrıntılı bir raporun, bu ayın sonundaki 2019 mali raporu tamamladıktan sonra paylaşılacağını doğruladı.