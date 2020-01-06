Xiaomi, 5 Yıllık Yatırım Planını Açıkladı

Xiaomi önümüzdeki 5 yıl içinde 5G, AI ve IoT'ye 7 milyar dolar yatırım yapacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi Corp, önümüzdeki beş yıl içinde yapay zekâ ve beşinci nesil internet teknolojilerine 7.18 milyar $ yatırım yapacağını açıkladı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, açıklamayı şirketin sosyal medya hesabından yaptı. Yatırım detayları ile ilgili bir bilgi paylaşmayan Lei Jun, yapay zekâ ve akıllı yaşam alanında sahip oldukları avantajlı durumu koruyarak, sektörde sahip oldukları yeri sağlamlaştırmayı hedeflediklerini yazdı.

Pekin merkezli şirket, uygun fiyatlı bir cep telefonu üreticisi olarak sektöre giriş yapmıştı ancak internet özellikli ürünleri artık akıllı TV'leri bile içerir durumda. Sektör içerisinde hızla gelişim gösteren Xiaomi Corp, Çin akıllı telefon pazarının %42’sine sahip ve Huawei firması ile yoğun rekabet içerisinde.

Xiaomi’den 2020 içerisinde 10’dan fazla 5G Telefon Modeli Geliyor.

Lei, Ekim ayında şirketin 2020'de 10'dan fazla 5G telefon modeli piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

Akıllı telefon meraklıları, şirketin yıl içerisinde çıkaracağı 5G telefon modellerini büyük bir heyecanla bekliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde Xiaomi CEO'su Lei Jun, çıkarılacak yeni telefon modelleri ile ilgili ne gibi açıklamalarda bulunacak.