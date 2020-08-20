Xiaomi, 50W Kablosuz Şarj Teknolojisinin Sırrını Paylaştı

Xiaomi Mi 10 Ultra, 120W kablolu hızlı şarj desteğiyle dikkatleri üzerine çekerken, 50W’a kadar kablosuz hızlı şarj hızına ulaşması da aynı derecede takdire şayandı. Bu, çoğu akıllı telefonun kablolu şarj yoluyla desteklemediği bir teknoloji. Şirket şimdi 4500 mAh bataryayı 40 dakikada şarj etmeyi nasıl başardıklarını açıklayan uzun bir video yayınladı.

50W Kablosuz Hızlı Şarj Teknolojisi Nasıl Geliştirildi?

Videoya göre, Çinli teknoloji devinin bu teknolojiyi yapmasına izin veren en önemli husus, bobin ile batarya arasındaki parçanın düzenini değiştirmek. Yani voltajı artırmak veya düşürmek için kullanılan DC-DC dönüştürücüler olan şarj pompaları. Xiaomi, onları seri halinde bulunduran bilindik düzenin aksine birbirine paralel olarak kurdu. Bu düzenin bir başka yararı da, yeni paralel pompa sisteminin yeni teknolojiyi daha enerji verimli hale getirmesi. Bilindik pompalar yalnızca yüzde 97 güç verimlidir, bu nedenle seri olarak yerleştirilir (yüzde 97 * yüzde 97 = yüzde 94) Ancak paralel pompa durumunda kayıp yüzde 98.6 verimlilikle yalnızca bir kez meydana gelir. Fark çok fazla görünmeyebilir ancak sadece küçük bir değişiklik termal performansı büyük ölçüde artırılabilir.

Konektörlerde kullanılan materyaller aynı zamanda verimliliği de artıran, oldukça iletken grafen bazlı bir malzemeden yapılmış. Ayrıca şarj hızlarını en üst düzeye çıkarmak için pilin kendisi 2250 mAh’lik iki yarıya bölündü. Xiaomi ayrıca telleri 5 katman halinde sıkıcı örmek için kullanılan çok telli bir sarma teknolojisiyle yoğun bir şekilde bobinlere odaklandı. Daha basit ifade etmek gerekirse, çok sayıda akıllı teknoloji şirketin en yeni amiral gemisi telefonunun altında gizli.