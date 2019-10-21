Xiaomi 5G Akıllı Telefon Piyasasını Kasıp Kavuracak!

5G ağ teknolojisinin ülkeler ve operatörler genelinde yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte akıllı telefon üreticileri de hazırlıklarını yapmaya başladı. Bu üreticilerden birisi olan Xiaomi, önümüzdeki sene bu sektörü kasıp kavuracak gibi gözüküyor.

Xiaomi Her Segmente 5G Teknolojisini Getirecek

Geçtiğimiz süreçte Xiaomi Mi 9 Pro 5G modelini tanıtan ve bazı bölgelerde satışa sunan şirket, bu model için beklenilenin üstünde talep aldıklarını açıkladı. Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından yapılan açıklamaya göre talep o kadar fazlaydı ki, tedarik zincirinde önemli düzensizlikler yaşandı.

Bu durumun ardından 5G desteğine sahip yeni modeller üretmeye karar veren Xiaomi, 2020 yılında onun üzerinde yeni modeli kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bu modellerin yalnızca üst segment modeller olmayacağını, orta segment ve hatta giriş segment modeller dahi olabileceğini belirtelim.

"Sektördeki kişiler artık 4G modellerinin satmayacağından korkuyor, bu seçimden başka bir şans yok" diyen Lei Jun, "Operatörlerin 5G istasyonlarının geliştirilmesini hızlandıracağını düşünüyoruz." diyerek cümlesini bitirdi. 5G kapsama alanının hızla genişlemesi ile birlikte insanlar artık 4G modellerini almanın mantıklı olmadığını, biraz daha bekleyip 5G telefonun almanın daha doğru olduğunu düşünmeye başladı.

Son zamanlarda Çin içi rekabette daha çok zorlanmaya başlayan Xiaomi, özellikle Huawei karşısında önemli sorunlar yaşıyor. Amerika ile yaşanan sorunlardan dolayı Huawei'nin yanında olmak isteyen Çin vatandaşlarının tercihi, Xiaomi ve diğer Çinli markaları zor durumda bırakmakta.