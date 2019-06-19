Xiaomi, 64MP Kameralı Bir Akıllı Telefon Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Huawei’in ardından Çin’in en büyük ikinci teknoloji şirketi olan Xiaomi, 64MP birincil kameralı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor olabilir.

Çin’in en popüler sosyal medya platformu Weibo’da Ice Universe adlı bir teknoloji gurusu tarafından paylaşılan bilgilere göre Xiaomi, alt markası Redmi için 64MP ana kameralı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Bununla birlikte Xiaomi, Samsung’un 64MP çözünürlüğüne sahip olması beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy A70S ile çetin bir rekabete girebilir. A70S, arka tarafında üç mercek düzeneğine sahip olacak. Telefondaki birincil kameranın 64MP olacağı kesin gibi; ancak diğer iki sensörün kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı henüz belli değil.

Şimdiye kadar açıklanan tek 64MP sensör, Samsung'un Mayıs ayında lanse ettiği ISOCELL Bright GW1. Söz konusu sensör, gelişmiş düşük ışık performansı sağlayan dört küçük pikselden elde edilen verileri etkili bir şekilde birleştirmek için piksel koyma özelliğini kullanıyor. Bu da, 1,6 mikron piksel boyutunda 16MP fotoğraflar elde edilebilmesini sağlıyor.

ISOCELL Bright GW1 ayrıca süper faz algılamalı otomatik odaklama teknolojisini, ortamdaki ışığın iyileştirilmiş kullanımı için Çift Dönüştürme Kazancını (DCG) ve daha iyi kontrast için 100 desibele (dB) kadar gerçek zamanlı yüksek dinamik aralık özelliğini de (HDR) destekliyor.

64MP kameralı telefonu ilk olarak Xiaomi’nin mi yoksa Samsung’un mu çıkaracağını çok yakın bir zaman sonra göreceğiz. Tabii, bu yarış kısa vadede önemini de yitirebilir. Zira Qualcomm’un Ürün Yönetim Direktörü Judd Heape, geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada, 100MP sensörlü akıllı telefonların 2019'un sonunda gelebileceğini söylemişti.

Heape’ın açıklaması, ultra yüksek çözünürlüklü sensörleri gelecekte çok daha fazla telefonda görebileceğimizi gösteriyor.

