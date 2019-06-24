Xiaomi, 8 Günde 1 Milyondan Fazla Mi Band 4 Sattı

Xiaomi'nin uygun fiyatlı akıllı bileklik modeli olan Mi Band 4'ten büyük bir satış başarısı geldi. Geçtiğimiz haftalarda Çin'de düzenlenen lansmanda tanıtılan Mi Band 4, 26 Haziran'da Mi Smart Band 4 adıyla Avrupa'da da satışa çıkacak.

Xiaomi Mi Band 4 Satış Rekoru Kırdı

Ülkemizde de Mi Smart Band 4 adıyla satışa çıkacak olan akıllı bileklik, Çin'de yaşayan kullanıcıları etkilemeyi başardı ve 8 günde 1 milyondan fazla satıldı. Şu an sadece Çin'de satışta olan Mi Band 4, Temmuz ayında ülkemizde resmi olarak satışa sunulacak.

Ülkemizde 299 TL'lik fiyat etiketi ile satışa çıkacak olan Mi Band 4, tasarımsal olarak Mi Band 3'e çok benzemekte. Cihazda göze çarpan en büyük yenilik renkli ekrana sahip olması.

Mi Band 4, 0.95 inç AMOLED ekranıyla eski modelden yüzde 40 daha fazla görüş alanı ve 135 mAh batarya ile daha uzun pil ömrü sunmakta. Çin'de büyük bir başarı elde eden Mi Band 4'ün Avrupa'da da rekor kırması bekleniyor.

Xiaomi Mi Band 4 hakkındaki tüm bilgilere şurada bulunan bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Sizler Xiaomi Mi Band 4'ün bu başarısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi Mi Band 4 Avrupa'da da rekor kırar mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!