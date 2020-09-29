Xiaomi 82 inç Yeni TV Modellerini Tanıttı: İşte Fiyatları ve Özellikleri

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mi Master serisinin bir parçası olarak iki adet 82 inç TV piyasaya sürdü. Televizyonlardan bir tanesi 4K çözünürlüğü desteklerken bir diğeri ise 8K çözünürlüğü destekliyor. İşte detaylar.

Xiaomi 82 inç 8K TV Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi'nin Extreme Commemorative Edition adını taşıyan TV'sinde Mini-LED teknolojisi bulunuyor. Extreme Commemorative Edition ayrıca MEMC (Hareket Tahmini, Hareket Dengeleme) görüntü yumuşatma teknolojisi ile 120 Hz yenileme hızına sahip.

4GB RAM ve 256GB depolama alanı, 5G bağlantısı, bir Gigabit LAN bağlantı portu ve bir HDMI 2.1 bağlantı portu ile gelen TV tasarımı ile dikkat çekerken fiyatı ile de cep yakıyor. 8K TV'nin fiyatının 7.327 dolar olduğu açıklandı.

Xiaomi 82 inç 4K TV Özellikleri ve Fiyatı

120Hz yenileme hızı ve MEMC görüntü yumuşatma teknolojisi ile 4K çözünürlüğe sahip olan bu modelde 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. MediaTek yonga seti tarafından desteklenen cihazın fiyatı 8K TV'ye kıyasya biraz daha ucuz. 4K TV'nin fiyatının 1.465 dolar olduğu duyuruldu.

Sizler Xiaomi'nin yeni televizyon modelleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!