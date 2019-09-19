Xiaomi, 8K Çözünürlüklü Televizyon Tanıtacak

Xiaomi, önümüzdeki günlerde düzenleyeceği etkinlikte yepyeni ürünler tanıtacak. Xiaomi, Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da bir poster paylaşarak yeni televizyonu hakkında ipucu verdi.

Weibo'da yayınlanan posterde "8K hazır" yazmakta. Posterin hemen alt tarafında da "Hazırız" yazmakta. Şu anda Xiaomi'nin televizyonları 4K çözünürlüğe sahip. 24 Eylül'de şirketin ilk kez 8K çözünürlüğe sahip bir akıllı televizyon tanıtmasına kesin gözüyle bakılmakta.

8K çözünürlüğe sahip olması beklenen akıllı televizyon hakkında çok fazla detay şu an için bulunmamakta. Akıllı televizyonun fiyatı kullanıcılar tarafından çok fazla merak edilmekte.

Hatırlarsınız ki Samsung ve LG, 8K çözünürlüklü akıllı televizyonlarını piyasaya sürmüştü. Samsung'un 8K destekli akıllı televizyonu yurt dışında 5.000 dolardan satılmakta. LG'nin 8K çözünürlüklü televizyonu ise 30.000 dolar civarlarından satılmakta.

Xiaomi, düzenleyeceği etkinlikte akıllı televizyonun yanında birçok yeni ürün de tanıtacak. 24 Eylül'de Mi 9 Pro 5G ve Mi MIX 4 piyasaya sürülebilir. Ayrıca MIUI 11'de yayına alınabilir.

Şu anda Xiaomi'nin 24 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı ürünler bu kadar. Şirket bir sürpriz yaparak başka ürünler de tanıtabilir. Xiaomi'nin düzenleyeceği etkinlik hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.