Ucuz Apple AirPods Alternatifi: Xiaomi Mi AirDots 2 SE

Apple AirPods kulaklığı beğenip fiyatını yüksek bulanlar için Xiaomi’den bir alternatif daha geldi. AirPods benzeri gerçek kablosuz kulaklık Xiaomi Mi AirDots 2 SE tanıtıldı. Çin’de hemen ön sipariş ile satışa sunulan Xiaomi Mi AirDots 2 SE’nin özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Xiaomi Mi AirDots 2 SE Fiyatı

Apple’ın tamamen kablosuz kulaklığı AirPods’tan sonra birçok marka hemen hemen aynı tasarımda ancak çok daha ucuz versiyonlarını piyasaya sürdü. Çinli teknoloji devi Xiaomi de bu markalardan biri. Apple AirPods kulaklık fiyatını pahalı bulanların değerlendirebileceği seçeneklerden biri olan Xiaomi Mi AirDots 2s’in daha uygun fiyatlı versiyonu tanıtıldı. Xiaomi’nin yeni TWS kulaklığı Mi AirDots 2 SE, Çin’de 24 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı, 19 Mayıs’ta da gönderimler başlayacak.

Xiaomi Mi AirDots 2 SE Özellikleri

Mi AirDots 2s’in yarı fiyatından da az satışa sunulan Mi AirDots 2 SE, yüksek tanımlı ses codec’i LHDC’yi desteklemiyor ancak AAC’yi (gelişmiş ses kodlama) destekliyor. Telefona bağlanmak için Bluetooth 5.0 kullanıyor, sinyal her kulaklığa aynı anda iletiliyor (bu daha stabil bağlantı sunuyor). Her kulaklık sadece 4.7 gr ağırlığında, 5 saatlik dinlemede rahatsızlık vermiyor. 48 gr ağırlığındaki kutu ile ek 20 saat kullanım süresi elde ediliyor. Şarj kutusu USB-C kablosuz kullanılarak şarj ediliyor. Şarj süresi 1.5 saat. Kablosuz şarj desteği yok.

Xiaomi Mi AirDots 2 SE, dokunmatik kontrollere sahip ve takmayı algılıyor. Yani kulaklığı çıkardığınızda müzik otomatik olarak duruyor, taktığınızda tekrar çalmaya başlıyor.

Yeni kulaklıklar tüm özelliklerini Xiaomi telefonlarda veriyor. AirPods kulaklıklarda olduğu gibi kutuyu ilk kez açtığınızda telefon otomatik olarak algılıyor ve sorunsuz bir şekilde eşleştiriyor. Her kulaklığın ve şarj kutusunun pil durumunu da görebiliyorsunuz. Unutmadan SE, daha pahalı 2s modellerinde bulunan Çevresel Gürültü Engelleme özelliğini de sahip. Xiaomi, iki mikrofonla aramalarda gürültü önlemeyi sağladığını söylüyor. Aktif gürültü engelleme yok da diyebiliriz.