Xiaomi, AirPods Benzeri Kablosuz Kulaklığını Duyurdu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, AirDots adını verdiği yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu. Apple’ın AirPods’una oldukça benzeyen AirDots uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Dünyanın en çok satan dördüncü telefon markası olan Xiaomi, akıllı telefonları kadar fiyat / performans canavarı aksesuarlarıyla da adından söz ettiriyor.

Çinli şirket, yeni kablosuz kulaklığı AirDots’u tanıttı. Apple’ın popüler Bluetooth kulaklığı AirPods’a bir hayli benzeyen ürün, yalnızca 30 dolarlık bir fiyat etiketiyle geliyor. AirPods’un birçok özelliğini bünyesinde barındıran kulaklık, Bluetooth 5.0'ı da destekliyor.

AirDots, AirPods’tan farklı olarak daha iyi ses yalıtımı sağlayabilecek silikon uçlara sahip. Buna rağmen, Xiaomi imzalı kulaklığın ses kalitesi veya performans güvenilirliği anlamında AirPods’lara erişmesi pek de olası değil.

Kulaklıkların üzerinde yer alan dokunmatik yüzeye dokunarak, ses düzeyini ayarlama, şarkıyı değiştirme ve arama yapma gibi birçok işlev yerine getirilebiliyor.

Her biri 4.2 gram ağırlığında olan kablosuz kulaklıklar, şarj kutusu sayesinde 12 saate yakın şarj sunuyor. Tek şarjla 4 saate kadar kullanılabilen AirDots, mono halde ise 5 saate kadar dinleme imkanı veriyor.

Beyaz renkle gelen AirDots, 11 Kasım itibarıyla Çin’deki kullanıcılar için satışa çıkacak.