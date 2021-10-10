Xiaomi Yüz Tanıma Özelliğine Sahip Akıllı Kapı Kilidini Duyurdu

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, sahip olduğu yüz tanıma özelliği ile dikkat çeken akıllı kapı kilidini tanıttı. Gerçekleşen tanıtım ile birlikte Smart Door Lock X olarak isimlendirilen kapı kilidinin özellikleri belli oldu. Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Xiaomi'nin Akıllı Kapı Kilidi Yüz Tanıma ile Açılacak

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yüz tanıma teknolojisini destekleyen kapı kilidini duyurdu. Smart Door Lock X isimli kapı kilidi, sahip olduğu yüz tanıma özelliği sayesinde herhangi bir temas olmadan açılabilecek. Böylelikle kullanıcıların anahtar ile uğraşması gerekmeyecek.

Xiaomi'nin yeni kapı kilidi, kullanıcıların yüzünü tanımlayabilmek için RGB kamera, projektör, ışığa duyarlı sensör, yakınlık sensörü, kızıltesi kamera ve çeşitli sensörlere sahip. Cihaz, güvenliği üst düzeye çıkarırken aynı zamanda kullanıcılar için kolaylık sağlayacak.

Kullanıcıların kapıyı açmak için herhangi bir işlemde bulunmasına gerek kalmayacak. Kapının önüne gelindiğinde cihazın otomatik yüz tanıma sistemi devreye girecek ve kapı açılacak. Şirket, yüz tanıma sayesinde saniyeler içerisinde kapının açılabileceğini belirtti. Böylece kullanıcıların ellerinde bir şey varken kapıyı açmakla uğraşmasına gerek kalmayacak.

Smart Door Lock X kullanım kolaylığının yanı sıra güvenliğe de önem verecek. Cihaz, kapının önünde uzun bir süre boyunca duran yabancı bir kişi tespit ederse otomatik olarak kayıt yapacak ve Mijia uygulaması aracılığı ile kullanıcıyı bilgilendirecek.

Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst düzeye çıkaracak kapı kilidinin hata payına ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Xiaomi Ecochain Genel Müdürü Qu Heng, Smart Door Lock X'in şirketin en üst düzey kapı kilidi olduğunu ifade etti. Heng, hata oranının milyonda bir olduğunu söyledi.

Xiaomi tarafından tanıtılan cihaz toplamda 8 adet kilit açma yöntemine sahip. Dolayısyıla Smart Door Lock X'i açmak için yüz tanımanın yanı sıra NFC, şifre ve parmak izi gibi yöntemler kullanılabilecek. Kapı kilidinin üzerinde bir AMOLED ekran yer alıyor. Bu ekran üzerinden kilidin durumuna ilişkin bazı bilgiler görüntülenebilecek.

Mijia ve HomeKit desteğine sahip olan kapı kilidinde 6250 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. 12 Ekim tarihinde ön siparişe açılacak cihazın fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.