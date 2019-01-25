Xiaomi'den 70 Dolara Akıllı Telefon: Redmi Go

Geçtiğimiz yıl Google'ın sunduğu ve Android'in sadeleştirilmiş sürümü olmasıyla ucuz telefonlarda yer alacağı belirtilen Android Go ailesine yeni bir üye daha katıldı. Xiaomi'nin alt markası Redmi, mümkün olan en ucuz cihazı sunmak istiyor.

Halihazırda amiral gemilerine kafa tutacak telefonlar üreterek adını duyuran Xiaomi, şimdi de en alt kategoriye yönelmiş durumda. Teknik özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Redmi Go, şirketin ilk Android Go modeli olma özelliğini taşıyor. 5 inç LCD ekranı olan akıllı telefon, 16:9 1280×720 HD çözünürlüğe sahip.

1GB RAM ve artırılabilir 8GB dahili depolama ile sunulan cihazın Snapdragon 425 yonga setinden gücünü aldığı ifade edildi. Arka tarafında 8MP'lik, önde ise 5MP'lik selfie kamerası bulunan Redmi Go'nun, 3000 mAh bataryası ile bir günden daha uzun pil ömrü sunabileceği düşünülüyor.

Android Go'nun en güncel sürümüne sahip olduğu dile getirilen Redmi Go'nun pazardaki en ucuz telefon olması da dikkatlerden kaçmıyor. İlk aşamada Hintli kullanıcılara satılması planlanan cihazın yalnızca 70 dolar gibi bir etiketle satılması planlanıyor.

Peki ya siz Redmi Go'yu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!