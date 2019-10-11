Xiaomi Akıllı Telefonlarda Vites Yükseltmeye Hazırlanıyor!

Akıllı telefon piyasasında işler hızla kızışmaya başladı. Teknik özelliklerde birbirine meydan okuyan şirketlerden birisi olan Xiaomi, iddialı özelliklere sahip yeni akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor olabilir.

120Hz Ekran ve 5x Telefoto Kamera

Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız haberde Xiaomi'nin 8K video kaydı yapabilen bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını sizlere aktarmıştık. MIUI 11 Beta sürümünün ortaya çıkması ile birlikte kullanıcılar ekran yenileme hızı ayarlarında bazı değişikliklerin olduğunu fark etti.

Fark edilen detaylara göre şirket, 120Hz ekran yenileme hızına sahip bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor olabilir. Şu ana kadar yalnızca Razer Phone ve Asus ROG Phone II modellerinde kullanılan bu teknoloji, ağırlıklı olarak oyunculara hitap ediyor.

Yüksek yenileme hızına ek olarak yeni cihazlarda gelişmiş telefoto sensörlerin olacağına yönelik bazı sızıntılar da bulunmakta. MIUI 11 sürümündeki kamera uygulaması menüsü, 5x optik zoom desteğine sahip telefoto sensör çalışmalarını ortaya koyuyor. Ayrıca 50x dijital zoom yapabilecek ultra-telefoto modu da bulunmakta.

Şimdilik 8K video kaydı yapabilen modelin 120Hz ekran ve gelişmiş telefoto ile geleceğine yönelik işaretler yok. Yani yeni cihazlar buradaki her özelliği bünyesinde barındırmayabilir. Bununla birlikte yeni modellerle ilgili resmi açıklamaların ilerleyen zamanlarda gelmesini bekleyebiliriz.