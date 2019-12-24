Xiaomi, Akıllı Televizyon Satışlarında Rekor Kırdı

Xiaomi Group Kurucu ve CEO’su Lei Jun, akıllı televizyon satışlarında rekor kırdıklarını duyurdu. Çin TV tarihindeki en yüksek satış olduğunu vurgulayan Lei, bu başarıyı inovasyona bağlıyor.

Ülkemizde daha çok akıllı bileklik ve akıllı telefon modelleriyle bilinse de Xiaomi’nin farklı kategoride birçok ürünü bulunuyor. Kaliteli ürünü nispeten uygun fiyatla sunmasıyla kendisine çeken Çinli üretici, akıllı televizyon pazarında da hakimiyet kurma çabasında. Bugün şirketin kurucusu ve CEO’su Lei Jun tarafından Xiaomi’nin 2010 yılı içerisinde 10 milyon akıllı televizyon sevkiyatı gerçekleştirdiği duyuruldu. Bunun Çin tarihinde bir ilk olduğu da vurgulandı. Söylentilere göre Çin’deki diğer önde gelen TV markaları bu kilometre taşına imza atmamış. Çinli teknoloji devi, Güneydoğu Asya ülkesinde tek bir yılda satılan adet sayısı için eşi görülmemiş bir rekor kırdı.

Üst düzey yönetici, Xiaomi’nin Akıllı TV’lerinin yüksek satış rakamlarına ulaşmasının şirketin sürekli olarak yenilik yapmasından kaynaklandığını belirtiyor. Başka bir deyişle yeni teknolojinin hızlı adaptasyonu ve dahil edilmesi bu başarıyı elde etmelerine yardımcı oluyor. Bundan önce Xiaomi Group Başkanı Lu Weibing, akıllı tv’lerin bir akıllı telefon olmadığını ve 10 milyon satış adedine ulaşmanın çok zor olduğunu söylemiş olsa da Xiaomi bunu başardı. Xiaomi’nin özellikle Mi TV serisi ile birçok ödül aldığını da hatırlatalım.