Xiaomi Akıllı Tuvalet Geliştirdi

Bu zamana kadar sayısız akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, kulaklık ve benzeri teknolojiler geliştirilen Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, hedef kitlesinin önüne bu sefer bambaşka bir teknoloji ile çıktı. Üretim yaptığı alan yelpazesini sürekli olarak genişleten büyük teknoloji şirketi, akıllı tuvaletin kullanıcılara sunmuş olduğu özellikleri ile hedef kitlesini oldukça şaşırttı. Peki, Xiaomi'nin geliştirdiği tuvalet hangi özellikler ile ön plana çıkıyor? Xiaomi akıllı tuvalet ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi Akıllı Tuvalet Özellikleri

Dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinin arasında yer alan Xiaomi, bu seferki yatırımını farklı bir hedef kitlesini göz önünde bulundurarak yaptı. Xiaomi'nin antibakteriyel olması ile öne çıkmayı başaran akıllı tuvaletinin Qingyun ve Jingyun olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. Xiaomi tarafından geliştirilen akıllı tuvaletin her iki modelinin de bazı ortak yönleri var.

Kullanıcılara her iki tuvalette de su tasarrufu sağlamak için jet sifonu ve güçlü yıkama özelliği sunuluyor. Tuvaletlerin her ikisi de su sıçramasına karşı dayanaklılık garantisi veren IPX4 sertifikası ile beraber geliyor. İki tuvaletin benzer özelliklerinin yanı sıra klozetin başlı başına antibakteriyel malzemelerle üretildiği ve gürültünün meydana gelmemesi için klozet kapağının mümkün olduğunca yavaş bir şekilde kapatıldığı belirtiliyor.

Tuvalet modellerinin başka bir ortak yönü ise klozetten kalktıktan ortalama olarak 5 saniye sonrasında sifonun otomatik olarak çekilmesidir. Otomatik sifon sisteminin yanı sıra kullanıcılara klozetin yan kısmında yer alan sifon çekme kısmına hafifçe dokunarak sifonu manuel olarak çekme imkanı da verilmiştir. Kullanıcıların dikkatini çeken başka bir özellik ise iki modelinde de klozet ısıtma modunun yer alması oldu. Kullanıcılar ayrıyeten cildin yanmasını önlemek için sıcaklık seviyesini istediği gibi ayarlayabiliyor.