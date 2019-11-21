Xiaomi Amiral Gemisi Modelleri için Fabrika Kuruyor

Çin'de düzenlenen Dünya 5G Konferansı sırasında konuşan Xiaomi Başkanı Lei Jun, şirketin yeni planlarından bahsetti.

5G Amiral Gemisi Modeller için Fabrika

Lei Jun tarafından yapılan açıklamaya göre 5G destekli amiral gemisi modellerin üretiminde görev alacak yeni bir fabrika kurulacak. Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi sınırları içerisinde yer alacak olan bu fabrika, yıllık bir milyon adet akıllı telefon üretiminde rol oynayacak.

Aralık ayında kullanıma sunulması beklenen yeni fabrika ile yalnızca akıllı telefon üretimi değil, bulut hizmetleri ve 5G çalışmaları için de önemli projeler yürütülecek. Yaklaşık 187.000 m2 alan üzerine kurulu olan fabrikanın, verimlilik noktasında da oldukça iddialı olduğu açıklanıyor.

Büyük ölçekli otomatik üretim hatlarında dakikada altmış adet akıllı telefon üretilecek ki, bu da diğer fabrikalara göre yüzde 60 daha yüksek verimlilik anlamına geliyor.

Şirket geçtiğimiz aylarda, 2020 yılı içerisinde on adet 5G destekli modeli piyasaya sunacağını açıklamıştı. Bu plan göz önüne alındığında önemli bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede şirketin stok planlarını ayarlayabilmesi ve daha hızlı satış aksiyonları alması mümkün olacaktır.