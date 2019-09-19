Xiaomi, Apple'ın Yapamadığını Yaparak Dalga Geçti!

Yeni amiral gemisi modeli Mi 9 Pro 5G'i tanıtmaya hazırlanan Xiaomi, bu model ile AirPods'u kablosuz olarak şarj etti.

Apple'ın kablosuz şarj desteğine sahip AirPods modelini satışa sunması ile birlikte, Apple kullanıcılarında kablosuz ters şarja yönelik bir beklenti oluşmuştu. Örneğin Galaxy Buds'a kablosuz şarj desteği koyan Samsung, Galaxy S10 ve Note 10 modelleri ile ters şarja imkan sunmuştu.

Ancak Apple'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği lansmanda, kablosuz ters şarja yönelik herhangi bir bilgi aktarılmadı. Şirketin AirPower ile benzer sorunlardan dolayı bu özelliğe yer vermediği belirtilse de, bu durumun kullanıcılar açısından pek bir öneminin olmadığını söyleyebiliriz.

Bu durumun ardından Weibo'da paylaşılan bir video, adeta Apple ile dalga geçti. Xiaomi Mi 9 Pro 5G ile AirPods'un kablosuz olarak şarj edildiği video, kısa sürede büyük ilgi topladı. Arkadaki kameraların altında yer alan kısmı baktığımızda "Xiaomi 5G 48 MP üçlü kamera" yazısını görmemiz mümkün.

Mi 9 modelinin yenilenmiş sürümü olan Mi 9 Pro, 5G ve Snapdragon 855+ gibi yeniliklerle geliyor. 4,000 mAh kapasitesindeki batarya ile kutudan çıkacak olan model, 40W kablolu, 30W kablosuz ve 10W kablosuz ters şarj desteğine sahip olacak. Xiaomi'nin AirPods modelini şarj ettiği görüntüleri izlemek için aşağıdaki videoya bakabilirsiniz.