Xiaomi'den Apple'ı Yerin Dibine Sokan Gönderme!

Xiaomi geçtiğimiz saatlerde düzenlediği çevrim içi etkinlik ile birlikte Xiaomi Mi 11 modelini resmi olarak tanıttı. Şirketin önümüzdeki seneye dair planlarını ortaya koyan bu modelin tanıtımı sırasında, geleneksel hale gelen, Apple göndermelerinden de vazgeçilmedi.

Xiaomi'den Apple Göndermesi: Var ya da Yok

Bildiğiniz üzere Apple, şu an satışta olan tüm modellerinden şarj adaptörünü ve kablolu kulaklığı kaldırmıştı. Yani şu sıralar gidip bir iPhone SE (2020), iPhone Xr, iPhone 11, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ya da iPhone 12 Pro Max alırsanız, kutudan şarj adaptörü ve kablolu kulaklık çıkmıyor.

Nitekim bu durumla ilk zamanlarda dalga geçen Xiaomi de, yaptığı duyuru ile birlikte kutudan şarj adaptörünü kaldıracağını açıklamıştı. Tabii, tam olarak böyle değil.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamada bu adımın çevre dostu bir adım olarak değerlendirilmesi istendi ve tüketicilere iki farklı paket sunuldu. Bu paketlerden birisinde şarj adaptörü varken, diğerinde ise şarj adaptörü yok. Şimdi, önemli detay şu: Her iki paketin de fiyatı aynı.

Şirketin yaptığı açıklamada çevreye verilen önemin, müşteriye de verildiği vurgulandı. Yani şarj adaptörüne ihtiyaç duyan ve bunun için ekstra bir ücret ödemek istemeyen tüketiciler, herhangi bir fiyat farkı olmadan şarj adaptörünün dahil edildiği paketi satın alabilecekler.

Öte taraftan ufak bir notu vurgulamamız gerekiyor: Söz konusu uygulama şimdilik yalnızca Çin için geçerli.

Yani bu iki farklı paketin satışı şu an için yalnızca Çin'de onaylanmış durumda. Öte taraftan şirketin bu yöntemi diğer pazarlarda da uygulaması bekleniyor. Yani muhtemelen tüm ülkelerde benzer bir adımın atılacağını düşünebiliriz ancak şu an için mesafeli yaklaşma daha doğru olacaktır.

Xiaomi Mi 11 Özellikleri