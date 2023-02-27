Xiaomi Kuş Kadar Hafif Artırılmış Gerçeklik Gözlüğünü Tanıttı

Metaverse etrafındaki gelişmeler yavaşlamış olsa da hem sosyal medya şirketleri hem de telefon üreticileri ticari artırılmış gerçeklik gözlüklerine yol açabilecek teknolojiyi deniyorlar. Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Xiaomi, 126 gram ağırlığında ve "retina seviyesinde" bir ekrana sahip yeni prototipi Wireless AR Glass Discovery Edition'ı tanıttı.

Xiaomi, bir görüntüyü yeniden oluşturmak için 1.200 nit tepe parlaklığına sahip bir çift MicroLED ekran ve serbest biçimli ışık yönlendirici prizmalar kullanıyor. Şirket, PPD (derece başına piksel) 60'a ulaştığında, insanların tek tek pikselleri algılayamadığını söyledi. Xiaomi'nin artırılmış gerçeklik gözlüğünün cam ekranı 58 PPD'ye sahip, yani yeterince yakın.

Xiaomi ayrıca farklı ışık koşullarında görüntülemeyi ayarlamak için elektrokromik lensler kullandığını söyledi. Gözlükler ayrıca tamamen sürükleyici bir deneyim için tam bir karartma moduna sahip, bu da kullanıcının bir tür VR başlığı kullanıyormuş gibi hissetmesini sağlıyor.

Xiaomi'nin Yeni Artırılmış Gerçeklik Gözlüğünün Öne Çıkan Özellikleri

Boasting a retina-level near-eye display for AR glasses, Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition delivers a truly immersive visual experience. Moreover, our self-developed Xiaomi AR Gesture Control empowers effortless control between virtual and real space. pic.twitter.com/EipqBWxkpW — Lei Jun (@leijun) February 27, 2023

Yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü telefonunuza kablosuz olarak bağlanabiliyor. Cihaz, 50 ms kadar düşük tam bağlantı gecikmesi elde etmek için Xiaomi'nin kendi iletişim bağlantısını kullanıyor. Şirket ayrıca farklı uygulamaları çalıştırmak için Snapdragon Spaces XR geliştirme platformunu destekleyen Qualcomm'un Snapdragon XR 2 Gen 1 işlemcisini kullanıyor. Özellikle geçen yıl duyurulan Meta Quest Pro da aynı işlemciyi kullanıyordu.

Xiaomi, Mi Share'in uygulama akışı özelliğini kullanarak, artırılmış gerçeklik gözlüklerinin izleyicilerin TikTok ve YouTube gibi uygulamalar aracılığıyla içerik izlemelerine izin verebileceğini söyledi. Kullanıcılar arayüzde hareket etmek ve hatta gerçek hayattaki nesnelerle etkileşim kurmak için artırılmış gerçeklik gözlüğünü kullanabilecekler. Örneğin cihaz, akıllı bir lambayı açıp kapatmanıza ya da hareketleri kullanarak TV'den gözlüğe bir ekran görüntüsü almanıza olanak tanıyor.

Tüm bu özellikler kağıt üzerinde kulağa harika gelse de bu hâlâ bir prototip. Dolayısıyla gözlüğün gerçek dünyada ne kadar başarılı olacağını söylemek zor.

Xiaomi etkinlikte artırılmış gerçeklik gözlüğünün yanı sıra Xiaomi 13 ve 13 Lite ile birlikte 1 inç kamera sensörüne sahip yeni Xiaomi 13 Pro da dâhil olmak üzere bir dizi cihazın lansmanını yaptı. Ayrıca yeni Xiaomi Buds 4 Pro, Xiaomi Watch S1 Pro ve Xiaomi Electric Scooter 4'ü duyurdu.