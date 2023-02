Xiaomi Kuş Kadar Hafif Artırılmış Gerçeklik Gözlüğünü Tanıttı

Metaverse etrafındaki gelişmeler yavaşlamış olsa da hem sosyal medya şirketleri hem de telefon üreticileri ticari artırılmış gerçeklik gözlüklerine yol açabilecek teknolojiyi deniyorlar. Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Xiaomi, 126 gram ağırlığında ve "retina seviyesinde" bir ekrana sahip yeni prototipi Wireless AR Glass Discovery Edition'ı tanıttı.

Xiaomi, bir görüntüyü yeniden oluşturmak için 1.200 nit tepe parlaklığına sahip bir çift MicroLED ekran ve serbest biçimli ışık yönlendirici prizmalar kullanıyor. Şirket, PPD (derece başına piksel) 60'a ulaştığında, insanların tek tek pikselleri algılayamadığını söyledi. Xiaomi'nin artırılmış gerçeklik gözlüğünün cam ekranı 58 PPD'ye sahip, yani yeterince yakın.

Xiaomi ayrıca farklı ışık koşullarında görüntülemeyi ayarlamak için elektrokromik lensler kullandığını söyledi. Gözlükler ayrıca tamamen sürükleyici bir deneyim için tam bir karartma moduna sahip, bu da kullanıcının bir tür VR başlığı kullanıyormuş gibi hissetmesini sağlıyor.

Boasting a retina-level near-eye display for AR glasses, Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition delivers a truly immersive visual experience. Moreover, our self-developed Xiaomi AR Gesture Control empowers effortless control between virtual and real space. pic.twitter.com/EipqBWxkpW