Xiaomi Automobile Tescillendi: 1,5 Milyar Dolarlık Otomobil Firması

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, halihazırdaki Başkanı ve CEO'su Lei Jun tarafından yeni bir firmaya merhaba diyor: Xiaomi Automobile resmen kuruldu.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi bu yılın başlarında, elektrikli araç işine girdiğini açıklamıştı ve o zamandan beri şirket, otomobil üretimi sektöründe dev bir ortak bulmaya çalışıyordu.

Teknoloji üreticisinin yeni açıkladığı duyuruya göre Xiaomi Automobile Co. Ltd.'nin endüstriyel ve ticari kaydının tamamlandı. Çin merkezli firma, 10 milyar yuan'lık (1,5 milyar dolar) tescil sermayesi ile kuruldu ve bu yeni varlık, Xiaomi Grubu'nun kurucusu, Başkanı ve CEO'su Lei Jun tarafından yönetilecek.

Xiaomi Automobile'in ilk arabası ne zaman çıkacak?

Xiaomi'nin yaklaşık beş ay önce akıllı otomobil sektörüne girdiğini duyurmasından bu yana şirket, akıllı otomobil işi için 20.000'den fazla başvuru arasından yaklaşık 300 kişilik bir ekip oluşturduğunu iddia ediyor. Henüz işe alım süreci bitmedi ve ekibe katılmaları için daha fazla insanı davet etmek istiyor.

Çinli şirket, ortaklık için birkaç otomobil üreticisiyle görüşüyor ancak şu ana kadar hiçbir şey resmi olarak paylaşılmadı. Ancak son gelişmede, Xiaomi'nin China Evergrande'nin Elektrikli Araç biriminde hisse satın almak istediği bildirildi.

Birkaç hafta önce Lei Jun, SAIC genel merkezini ziyaret ederek BYD, Great Wall, Wuling ve diğer bazı tanınmış otomobil üreticisi şirketler de dahil olmak üzere diğer otomobil firmalarını listesine eklemişti.

Geçtiğimiz birkaç ay içinde Xiaomi yönetimi 85 endüstri ziyareti, 200'den fazla otomotiv endüstrisi gazisi ile derinlemesine bilgi alışverişi, dört şirket içi yönetim tartışması ve iki resmi yönetim kurulu toplantısı yaptığını duyurdu

Lei Jun, Xiaomi'nin dünya çapındaki kullanıcılarına yüksek kaliteli akıllı elektrikli araçlar sunmayı hedeflediğini söylüyor. Şirketin ilk yatırımı yaklaşık 10 milyar yuan olmasına rağmen, iş büyüdükçe önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 60 milyar yuan (9,2 milyar dolar) yatırım yapılacak.

Son zamanlarda çeşitli teknoloji firmaları, özellikle elektrikli araç pazarı olmak üzere otomobil endüstrisine artan bir ilgi gösteriyor. Buna Baidu gibi Çin markaları ve hatta Apple gibi büyük küresel firmalar da dahil.

Geçtiğimiz dönemde gelen sızıntılara göre Apple da kendi elektrikli otomobili için çalışmalar yapıyor. Analist Ming-Chi Kuo geçtiğimiz günlerde Apple Car'ın piyasaya sürülmesinin 2025 ile 2027 yılları arasında gerçekleşmesinin pek olası olmadığını iddia etmişti.