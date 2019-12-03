Xiaomi Başkanı, Mi 10 Pro’nun Gelişini Doğruladı

Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi Mi 9 geçtiğimiz Şubat ayında karşımıza çıkmıştı. Daha sonrasında ise kompakt Mi 9 SE ile biraz daha gelişmiş Mi 9 Pro gibi birkaç farklı versiyon daha görmüştük.

Şimdi de, şirketin başkanı ve aynı zamanda kurucu ortağı olan Lin Bin tarafından, yeni amiral gemisi Mi akıllı telefonunun ufukta olduğu doğrulandı.

Mi 9 Pro hakkındaki bir gönderinin altına yorum atan Lin Bin, yaklaşmakta olan Mi 10 Pro’nun Mi 9 Pro modelinin halefi olacağını belirtti. Bir sonraki Mi amiral gemisi hakkında henüz etrafta hiçbir bilgi bulunmazken, bu yorum yeni cihaz hakkındaki ilk resmi doğrulama oldu.

Gelen bazı haberlerde, Xiaomi Mi 9’un şirketin Çin’deki resmi sitesinden kaldırıldığı belirtilmişti. Bu durum, Mi 10 Pro’nun tanıtımının yaklaştığının bir başka işareti olabilir.

Yaklaşan Mi 10 serisi ile ilgili şimdilik elimizde sadece bazı söylentiler var. Bu söylentilere göre, Mi 10 serisi cihazlar gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacak. 108MP ana kamera ile gelecek olan cihazlarda MIUI 11 arayüzü ile birlikte Android 10 işletim sistemi bulunacak.

Ayrıca kısa süre önce ortaya çıkan bir Çin sertifikasında, hangi cihazlar olduğu bilinmese de yaklaşan iki cihazda 66W hızlı şarj desteğinin yer aldığı ortaya çıkmıştı.