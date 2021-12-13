Xiaomi Batarya Ömrünü %10 Artıracak

Son dönemlerde akıllı telefon üreticilerinin odak noktalarından birisi haline gelen batarya teknolojileri, genellikle hızlı şarj çözümleri ile ses getiriyor. Buradaki sorunun yalnızca şarj süresi ile ilgili olmadığının farkında olan Xiaomi, batarya boyutunu değiştirmeden kapasiteyi artıran yeni bir pil teknolojisini duyurdu.

Xiaomi Aynı Boyuttaki Batarya ile Yüzde 10 Daha Fazla Kapasite Sunacak

Kullanıcıların genel istekleri göz önüne alındığında genellikle ince ve hafif cihazlar kullanmak istediklerini biliyoruz ancak bu durum, bataryanın büyümesini önleyen engellerden birisi olarak öne çıkıyor. Bu durumda üreticiler, bataryayı büyütmek yerine daha hızlı şarj edebilmeye odaklanıyorlar ki, bu oldukça mantıklı.

Yine de hepimiz akıllı telefonumuzun tek şarj ile uzun süreler dayanmasını isteriz. Xiaomi tarafından geliştirilen yeni pil teknolojisi, aynı boyuttaki bataryaya yüzde 10 daha fazla kapasite sığdırmayı mümkün hale getiriyor. Başka bir deyişle kapasite artışı için daha büyük ya da daha kalın bir akıllı telefona sahip olmanız gerekmiyor.

Buradaki matematik tam olarak doğru orantılı olmasa da, kabaca aynı boyuttaki bir batarya ile yüzde 10 daha uzun batarya ömrü elde edilebilir. Örneğin akıllı telefonunuz tek şarj ile 6 saat dayanıyorsa, artık 6 saat 36 dakika dayanacak gibi düşünebilirsiniz. Evet, çok fazla değil ancak hiç yoktan iyi.

Şirketin açıklamaları doğrultusunda söz konusu pil teknolojisinin seri üretimi 2022 yılının ortalarında başlayacak ve muhtemelen, 2022 yılının sonlarına doğru bu teknolojiyi kullanan ilk akıllı telefonlardan birisi ile karşılaşabiliriz. Ne yazık ki Xiaomi 12, bu teknoloji ile kutudan çıkmayacak.

Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin akıllı telefonunuz tek şarj ile ne kadar batarya ömrü sunuyor? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.