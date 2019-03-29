'Xiaomi Black Shark 2' Avrupa’da Satışa Çıktı

Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu Black Shark 2, oyun telefonu pazarındaki en yeni cihazlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Bir amiral gemisi akıllı telefon gibi güçlü özelliklere sahip olan Black Shark 2, telefonda oyun oynamaya yönelik önemli özellikler de sunuyor. Black Shark 2, an itibariyle Avrupa pazarında satışa sunulmuş durumda.

Gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alan Xiaomi’nin yeni oyun telefonu, 8GB ile 12GB RAM seçeneklerine sahip. 128GB ya da 256GB depolama alanı seçilebilen telefonda, 27 watt şarj özelliğiyle 4.000mAh’lik bir batarya ve çentiksiz 6.39 inç’lik full HD+ AMOLED bir ekran yer alıyor.

48MP + 13MP’lik çift arka kamera kurulumuyla gelen cihazın ön yüzünde ise 20MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca telefonda, ekran içerisine yerleştirilmiş dahili bir parmak izi sensörü ve özelleştirilebilen RGB şeritleri de yer alıyor (oyun telefonu olduğu için).

Black Shark 2, oyun arayüzünü etkinleştirmek için bir donanım anahtarı, düşük ekran gecikmesi ve bir 'çok katmanlı sıvı soğutma' sistemi gibi oyun telefonlarına özel şeyler de sunuyor. Ayrıca cihazda, batarya ömrünü azaltan ancak performansı arttıran 'ludicrous mode' adında bir mod ve oyunlarda aşağı çekilebilen özel bir menü bulunuyor (geçiş bildirimleri, bir kare hızı sayacı ve diğer ayarlar için).

Resmi sitesi üzerinden satışa sunulan Black Shark 2’nin 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip versiyonu 549 Euro (yaklaşık 3.480 TL), 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip versiyonu ise 649 Euro’luk (yaklaşık 4.115 TL) fiyat etiketine sahip.

İspanya mağazalarında satılan Xiaomi Mi 9’un 399 Euro’luk (yaklaşık 2.530 TL) bir fiyat etiketine sahip olduğu göz önüne alınırsa, Xiaomi Black Shark 2’nin pek de ucuz olmadığı söylenebilir. Ancak Black Shark 2 sayesinde daha fazla RAM ve depolama alanına, oyunlara yönelik çeşitli özelliklere ve daha büyük bir bataryaya sahip olabilirsiniz.