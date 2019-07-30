Xiaomi Black Shark 2 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi merakla beklenen akıllı telefonu Xiaomi Black Shark 2 Pro'yu duyurdu. Sizler için Xiaomi Black Shark 2 Pro'nun tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Xiaomi Black Shark 2 Pro Özellikleri

Xiaomi Black Shark 2 Pro, 6.39 inçlik AMOLED ekran ile gelmekte. Gücünü Qualcomm'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Snapdragon 855 Plus yonga setinden alan Xiaomi Black Shark 2 Pro, 12GB RAM'e ve 128GB veya 256GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanına sahip.

Cihazda UFS 3.0 teknolojisi bulunmakta. UFS 3.0 sayesinde cihazda yüklü olan uygulamalar çok daha hızlı bir şekilde açılmakta.

Xiaomi Black Shark 2 Pro'nun ön tarafında bir adet 20 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise 48MP ve 12MP olmak üzere iki adet kamera sensörü yer almakta.

Ekrandan parmak izi teknolojisine sahip olan Xiaomi Black Shark 2 Pro'da 4.000 mAh'lik batarya bulunmakta. Bu batarya 27 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Xiaomi Black Shark 2 Pro Fiyatı

Beş farklı renk seçeneği bulunan Xiaomi Black Shark 2 Pro'nun Çin'deki resmi satış fiyatı şu şekilde:

Xiaomi Black Shark 2 Pro 128GB dahili depolama alanı: 436 dolar.

128GB dahili depolama alanı: 436 dolar. Xiaomi Black Shark 2 Pro 256GB dahili depolama alanı: 504 dolar.

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