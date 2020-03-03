Xiaomi Black Shark 3 Ailesinin Bazı Özellikleri Belli Oldu!

Xiaomi kısa bir süre sonra tanıtacağı yeni nesil oyuncu telefonu modelleri Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro Özellikleri

Lei Jun tarafından yapılan açıklamada serinin her iki üyesi doğrulandı ve her iki modele ait bazı temel farklar kullanıcılara aktarıldı.

Farkların en belirgini ekran tarafında geliyor. Black Shark 3 Pro 7.1 inç boyutunda QHD+ çözünürlük ile birlikte geliyor ve AMOLED panel ile destekleniyor. Baz model ise "daha küçük" olarak nitelendirilen 6.7 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Baz model için en boy oranı 20:9 iken Pro model için 19.5:9 olarak açıklandı ve her iki model de 90Hz ekran yenileme hızına sahip.

Batarya tarafına baktığımızda baz modelde 4,720 mAh, Pro modelde ise 5,000 mAh bataryanın yer aldığı açıklanıyor ve bu bataryalar daha hızlı şarj için çift hücreli pil teknolojisine sahip. Bu arada her iki modelde de 65W kablolu şarj desteğinin yer aldığı vurgulanmakta.

Her iki model de azami 12 GB LPDDR5 RAM ile desteklenecek ve varyantlara bağlı olarak UFS 3.0 depolama teknolojisinden güç alacak. İşlemci tarafında ise Snapdragon 865 işlemci görüyoruz.