Xiaomi Black Shark 3 Çok Yakında Geliyor

Xiaomi markasının tasarladığı yeni Black Shark 3 oyun telefonunun piyasaya sürülmesine sadece birkaç gün kaldı. Yeni ürün heyecanla beklenirken, söylentiler de devam ediyor.

Telefonun çevirim içi olarak yayınlanan taslak çizimi, üç kamera kurulumunun oldukça özel bir düzenlemesini gözler önüne seriyor. Aynı zamanda arka tasarım da dikkat çekici bir görünüme sahip. Son yayınlanan tasarım görüntüsünde, Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından paylaşılan daha önceki tanıtım videolarına kıyasla Black Shark 3'teki arka panelin tasarımı çok daha detaylı görülüyor.

Vanilya ve Pro Seçenekleri Sunulacak

Telefonun kamerasıyla ilgili olarak 64MP çözünürlüğe sahip olduğuna dair söylentiler dışında, pek bir bilgi bulunmuyor. Diğer donanım detaylarına gelince, Black Shark 3'ün vanilya ve Pro sürümüne sahip olacağı biliniyor. Bu noktada, her iki seçenek arasında doğrulanan tek fark, batarya kapasitesi. Vanilya ve Pro'da sırasıyla 4.720 mAh ve 5.000 mAh batarya kapasiteleri yer alacak. Oldukça özel kamera modülü, eşit derecede manyetik şarj bağlantı çözümü ve LED aydınlatma efektlerine sahip olan yeni Black Shark 3 oyun telefonu, teknoloji severler ve oyun severler tarafından heyecanla bekleniyor.