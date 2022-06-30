Apple MacBook'a Benzerliğiyle Dikkat Çeken Xiaomi Book Pro 2022 Tanıtıldı

Xiaomi, Çin sosyal medyasında Xiaomi Book Pro 2022'yi göstermeye başladı. Şirket henüz herhangi bir özelliğini tanıtmamış olsa da dizüstü bilgisayar Apple'ın MacBook'larına fazlasıyla benziyor. Tasarımına bakılırsa Xiaomi Book Pro 2022, diğer özelliklerin yanı sıra ince bir kasaya ve sınırlı bağlantı noktalarına sahip olacak.

Xiaomi, Mi 11 Ultra'nın uzun zamandır beklenen halefi de dâhil olmak üzere, sosyal medyada Xiaomi 12S serisini son hız tanıtmaya devam ediyor ancak şirket tüm bu hengâmede şaşırtıcı bir tanıtımla karşımıza çıktı. Belki de Xiaomi 12S'in sahne ışıklarını üzerine çekecek olan bu yeni dizüstü bilgisayarın 4 Temmuz'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Xiaomi Book Pro Tasarımında MacBook Air'den Esinleniyor

Hâlihazırda Xiaomi, Çin sosyal medyasında iki adet Xiaomi Book Pro 2022 görseli paylaştı. Yukarıdaki görsellerde görebileceğiniz üzere Xiaomi Book Pro 2022, son MacBook Air ve MacBook Pro modellerinden biraz daha küçük görünüyor. Şüphesiz Xiaomi, minimal bağlantı noktası seçimi ve kama şeklindeki tasarımıyla yeni MacBook Air tasarımından esinlendi.

Cihazdaki bağlantı noktaları ile ilgili de bilgi vermeyen Xiaomi, Book Pro 2022'nin CNC kasası ile sadece 14,9 mm kalınlığında olduğunu iddia ediyor. Ayrıca dizüstü bilgisayar, ekranının açılmasına yardımcı olacak bir oyuğa ve oval köşelere sahip.

Xiaomi'nin önümüzdeki günlerde Book Pro 2022'nin hangi işlemciden güç aldığı başta olmak üzere diğer teknik özelliklerinden de bahsetmesi bekleniyor.

Peki siz Xiaomi'nin yeni dizüstü bilgisayarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de Apple'ın MacBook'larına benziyor mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.