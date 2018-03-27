Xiaomi Buna da El Attı: Mi Gaming Laptop

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, normal dizüstü bilgisayarının haricinde gaming odaklı bir laptop tanıttı. Tanıtımı Mi MIX S2 isimli akıllı telefonuyla birlikte yapan Xiaomi, tüm dünyanın dikkatini bir kez daha çekmeyi başardı. İşte Mi Gaming Laptopun tüm detayları:

Bu ürünüyle birlikte büyük bir pazara giriş yapmayı başaran Xiaomi, bir anda oyuncuların ilgi odağı oldu. Oyun bilgisayarı pazarına iddialı bir giriş yapan Çinli şirket, Mi Gaming Laptop'a ultra ince çerçeveli ve 15.6 inç boyutunda olan bir ekran yerleştirmiş. Ayrıca Intel'in yedinci nesil Core i7 veya i5 işlemcilerinden gücünü alacak olan cihazda 8GB / 16GB RAM seçeneği bulunacak.

256 GB SSD ve 1 TB HDD ile depolama konusunda oyuncuları üzmeyecek olan Mi Gaming Laptop'ta Nvidia GeForce GTX 1060 veya GeForce GTX 1050 Ti yer alacak. Yine kullanıcının tercihine bırakılan bu seçimde GTX 1050Ti'lı modelin 8GB RAM'e sahip olduğunu da belirtmekte fayda var. Ayrıca dış tasarım olarak sadeliği ön planda tutan Çinli şirket, aynı zamanda hotkey turbo soğutma teknolojisini dizüstü bilgisayarına yerleştirmiş. Bu yüzden de Xiaomi, Mi Gaming Laptop'u "en iyi soğutma sistemine sahip dizüstü bilgisayar" olarak tanımlıyor.

Dolby hoparlör ve Sony Hi-Res onaylı ses sistemiyle sunulacak olan Mi Gaming Laptop 15 Nisan'dan itibaren Çinli kullanıcılara sunulacak. Başlangıç fiyatı 770 Euro olacak cihazın ilerleyen dönemlerde global satışının olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

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