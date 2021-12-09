Xiaomi Çalışanları iPhone mu Kullanıyor? Açıklama Geldi

Xiaomi çalışanları iPhone kullanıyor iddiası ile ilgili açıklama geldi. Çin merkezli teknoloji devi tarafından yapılan açıklama ile birlikte iddianın gerçek olup olmadığı gün yüzüne çıktı. Yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Xiaomi Çalışanları iPhone Kullanıyor İddiası Doğru mu?

Dünyanın en iyi 5 akıllı telefon markasının arasında yer alan Xiaomi ile ilgili son zamanlarda ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Şirket çalışanlarının özellikle de MIUI geliştirme ekibinde yer alan kişilerin iPhone modelleri tercih ettiğini ileri sürülmüştü.

Raporda MIUI geliştirme ekibinde yer alan çalışanların kullanıcı arayüzünü kullanmaktan hoşlanmadığı çünkü içerisinde çok fazla hatanın yer aldığı iddia edilmişti. Bu kişilerin kendi geliştirdikleri arayüzü kullanmak istememesi, çok sayıda insanın şaşırmasına neden olmuştu.

Ortaya atılan bu iddia, son birkaç gündür oldukça önemli bir tartışma konusu oldu. MIUI Başkanı Jin Fan, konu ile ilgili bir açıklama yaparak tartışmalara son noktayı koydu. Fan tarafından yapılan açıklamaya göre şirkette Xiaomi akıllı telefon kullanma zorunluluğu bulunmuyor.

MIUI ekibindeki kişilerin yüzde 95'den fazlasının Xiaomi marka akıllı telefon kullandığını belirten Fan, yüzde 5'lik kısmın ise iPhone kullandığını ifade etti. Fan ayrıca son 9 yıldır Xiaomi marka akıllı telefon kullandığını söyledi. Yapılan açıklama ile birlikte soru işaretleri giderildi.

MIUI Başkanı Jin Fan, bir süre önce nispeten küçük ekranlı akıllı telefonları tercih ettiği için Xiaomi Civi isimli modeli kullanmaya başladığını açıkladı. Fan, Civi modelinin genel olarak çok iyi bir deneyim sunduğunu belirtti.

Çin merkezli teknoloji devinde çalışan Fang Ming, şirkette çalışırken Xiaomi marka akıllı telefonu ana cihaz olarak kullanmamanın zor olduğunu ileri sürdü. Ming tarafından paylaşılan bilgilere göre bunun nedeni çalışanların hayatını ve işini kolaylaştıran bazı önemli entegrasyonların olmasıdır.

Paylaşılan raporlara göre şirket, bu ay içerisinde Xiaomi 12 serisi ile birlikte MIUI 13'ü piyasaya sürecek. Şirketin Xiaomi MIX 4, Xiaomi 11, Xiaomi 11 Lite 5G, Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 10S, Redmi K40 ve Redmi K40 Pro üzerinde MIUI 13'ü test ettiği belirtildi.