Xiaomi CC11 Pro 4K Ekran ile Kutudan Çıkabilir

Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA üzerinde ortaya çıkan ve CC11 Pro modeline ait olduğu iddia edilen yeni bir sertifika, dikkat çeken özellikleri ile gündeme oturmayı başardı. Söz konusu sertifikalara göre Xiaomi CC11 Pro, 4K çözünürlükte ekran ile kutudan çıkabilir.

Xiaomi CC11 Pro Özellikleri Ortaya Çıkmış Olabilir

Xiaomi tarafından 210911BC model numarası ile sertifikalanan model, 6.55 inç boyutunda 3.840 x 2.160 piksel çözünürlükte ekran ile geliyor. Bu bir anlamda ilginç bir detay çünkü bu ufacık ekranın 4K çözünürlüğe sahip olduğunu görüyoruz. Yüksek çözünürlüğün bazı alanlarda iyi, bazı alanlarda ise kötü sonuçları vardır.

Şimdilik sertifika dosyası ile devam ettiğimizde yeni modelin 6 GB / 8 GB / 12 GB RAM ve 64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri ile geleceğini görüyoruz. Yani kullanıcılara tatmin edici düzeyde konfigürasyon imkanı sağlanacak diyebiliriz.

İşlemci tarafında 2.4 GHz saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir yonga setinden söz ediliyor ve buradaki ön tahminlerimiz işlemcinin Snapdragon 778G olduğu yönünde. Arka tarafa baktığımızda 64 MP ana sensörün liderlik ettiği üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Ayrıca ekran altı parmak izi sensörü ve 4.400 mAh kapasitesindeki batarya da listede yer alan detaylar arasında.

4K Ekran: İyi mi Kötü mü?

Bir akıllı telefonda 4K çözünürlükte ekrana sahip olmanın avantajları ve dezavantajları vardır. Öncelikle bu denli küçük bir ekranda standart bir kullanıcı için bu kadar yüksek çözünürlüğe ihtiyaç duyulmaz ancak olması, sonuç olarak eksi bir durum olarak da nitelendirilemez.

Artan çözünürlükle birlikte piksel yoğunluğunun arttığını ve görüntülerin daha keskin hale geldiğini göreceksiniz. Yine de işlemci ve batarya üzerinde yaratacağı baskıyı da unutmamak gerekiyor. Daha yüksek çözünürlükler daha yüksek pil tüketimi ve daha yüksek işlemci kullanımı ile karakterizedir.