Xiaomi CC9, 2 Temmuz'da Görücüye Çıkıyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin "CC" olarak adlandırdığı yeni akıllı telefon serisi, 2 Temmuz’da görücüye çıkıyor.

Dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, akıllı telefon birimdeki cihaz portfolyosunu genişletmeye hazırlanıyor.

Şirketin CEO’su Lei Jun, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, CC olarak isimlendirdikleri yeni akıllı telefon serisinin “genç ve yaratıcı insanlara odaklanacağını” söylemişti.

Bugün itibarıyla CC serisine dair birkaç detay daha gün yüzüne çıktı. Xiaomi, Çin’in en popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda, CC serisinin 2 Temmuz’da Pekin’de düzenlenecek lansmanda tanıtılacağını duyurdu.

Serideki ilk telefonun Xiaomi CC9 olarak adlandırılması bekleniyor. Cihazın hangi özelliklere ev sahipliği yapacağı şu an için belli değil; ancak CC9’un arka tarafında üçlü kamera sisteminin olacağı tahmin ediliyor. Su damlası şeklinde bir çentikle gelecek olan telefon, ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacak.

Xiaomi’nin lansman tarihine kadar CC serisine dair bazı tanıtım videoları yayınlaması bekleniyor. Bu arada CC kısaltmasının arkasındaki kelimelerin Chic & Cool veya Curious & Creative olabileceği tahmin ediliyor.

Bu ve daha birçok detayı 2 Temmuz’da düzenlenecek etkinlikte öğreneceğiz. O zamana kadar yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!



