Xiaomi CEO'su iPhone ile Paylaşım Yaptı

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da iPhone kullanarak paylaşım yaptı. Yapılan paylaşım kısa süre içerisinde platformdan kaldırıldı. Xiaomi CEO'sunun iPhone kullanarak Weibo'da paylaşım yapması sosyal medyada dikkat çekti.

Xiaomi CEO'su iPhone Kullanırken Yakalandı

Weibo'da gönderilerin hangi cihazdan paylaşıldığı aynı Twitter'da olduğu gibi görünmekte. Kullanıcılar Xiaomi CEO'sunun iPhone ile yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Hemen aşağıdan paylaşıma göz atabilirsiniz.

Lei Jun'un geçmişte Xiaomi yetkililerinin ve personelinin rakip markaları kullanmasını yasaklanmadığı açıklandı. Ancak bazıları, Xiaomi kurucusunun bir iPhone kullanmasının hayranlara karşı tatsız ve saygısız olduğu görüşündeler.

Geçtiğimiz zamanlarda da pek çok akıllı telefon markasının üst biriminde çalışan yöneticiler iPhone kullanırken görüntülenmişti.