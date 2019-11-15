Xiaomi CEO'su Açıkladı! Uygun Fiyatlı 5G Destekli Akıllı Telefonlar Geliyor

Xiaomi CEO'su Lei Jun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Lei Jun Xiaomi'nin gelecek yıl hangi adımları atacağını açıkladı. Şirket birden fazla yepyeni akıllı telefon tanıtacak. CEO Lei Jun'un yaptığı basın açıklamasını sizler için derledik.

China Mobile Global Partners Konferansı'nda açıklamalarda bulunan Xiaomi CEO'su Lei Jun, gelecek yıl şirketin en az 10 adet 5G teknolojisini destekleyen akıllı telefon modeli duyuracağını açıkladı. Akıllı telefonların fiyatlarının 285 dolar civarında olacağını söyleyen Lei Jun, cihazların 2020 yılının ilk yarısında piyasaya sürülmeye başlanılacağını duyurdu.

Xiaomi CEO'su Lei Jun

Lei Jun ayrıca eSIM teknolojisinin Çin genelinde yaygınlaştırılması için çalışmaların hızlandırılmasını için China Mobile'a işaret etti. Görünüşe göre Xiaomi gelecek yıl akıllı telefon pazarına damga vuracak. Şu anda 5G teknolojisini destekleyen akıllı telefonlar 400 dolarlık fiyat etiketine sahip.

Xiaomi'nin gelecek yıl piyasaya süreceği akıllı telefonların ne olacağı henüz bilinmiyor. Xiaomi'nin gelecek yıl piyasaya süreceği akıllı telefonlar hakkındaki detayların gelecek haftalarda gelmesi bekleniyor. Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.