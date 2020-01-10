Xiaomi CEO'su: "Xiaomi Bir Zamanlar Xuande Olarak Adlandırıldı"

Xiaomi CEO'su Lei Jun'dan çok ilginç bir açıklama geldi. Xiaomi grubunun Kurucu Ortağı ve CEO'su Lei Jun dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Xiaomi CEO'su Şirketin İlk Adını Açıkladı

Xiaomi CEO'su 2010'lu yıllarda şirketin ismini belirlemek için toplantılar yaptıklarını ve toplantıda Red Star olarak adlandırıldığını söyledi. Bu ismin ticari marka sorunu nedeniyle reddedildiğini söyleyen Lei Jun, daha sonra ki toplantıda şirketin Xuande olarak adlandırılmasının teklifi geldiğini bu ismin de insanlara doğru gelmediğini söyledikleri için onaylanmadığını açıkladı.

Lei Jun 2010 yılında şirketin isminin Red Storm, Xuande, Qianqi, Antong veya Lingxi olabilirdi dedi. Lei Jun'a göre Mi logosu bir kısaltmadan (kısaltılmış versiyon) daha fazlasını temsil ediyor. Mi logosunun M'sinin Xiaomi'nin mobil şirket olacağını temsil ettiğini söylenirken i'nin ne olduğu hakkında herhangi bir yorum yapılmadı.

Sizler Xiaomi isminden memnun musunuz? Xiaomi yerine Xuande markası olsaydı sizce nasıl olurdu? Haberimizin hemen altında yer alan yorumlar bölümünden düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!