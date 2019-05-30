Xiaomi Çerçevesiz Ekran Modeli İle Hayranlık Uyandıracak

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olarak bilinen Xiaomi, şimdi de yeni bir proje peşinde. Huawei gibi akıllı cep telefonlarının ABD tarafından ambargo yemesi, Xiaomi markasını pek etkilenmiş gibi görünmüyor.

Xiaomi Çerçevesiz Ekran Modeli

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi 9 modeli ile ilgili çalışmalarına başladı ve yakın bir zamanda bitirileceği düşünülüyor. Xiaomi Mi 9 modelinin hemen hemen aynısı ancak çerçevesiz bir modelini ortaya çıkaracak olan Xiaomi, aynı zamanda çentik de tercih etmeyecek.

Xiaomi çerçevesiz ekran modeli Snapdragon 855 kullanacak

Çerçevesiz akıllı telefon tasarımı, Mi Mix 3 modelinde zaten kullanılıyordu. Ancak burada kullanılan çentiksiz cep telefonu, daha çok geri bir teknoloji ile üretilmişti. Buradaki ön kameranın gizlenmesi için kızaklı bir yapı kullanılmıştı.

Xiaomi Mi 9 modelinin çerçevesiz ekranlı tasarımında ise ön kamera açılır kapanır bir tarza sahip olacak. Böylece hem akıllı telefonun görüntüsü bozulmayacak, hem de ön kameradan vazgeçilmeyecek. Xiaomi Mi 9 modelinin henüz ne zaman geleceği belli olmamakla birlikte, ismi konusunda da kafalar karışık.

Muhtemelen bu modelin isimleri Mi 9T Mi 9I veya mi 9K gibi çeşitli seçeneklere sahip olacak. Ayrıca cihazla ilgili bir diğer önemli özellik de, haber olarak sızmış durumda.

Xiaomi Mi 9 modelinin çerçevesiz olanlarında Snapdragon 855 işlemci kullanılacak. Böylece amiral gemisi özelliklerini de yine kendi üzerinde bulundurmuş olacak. Sizce de Xiaomi, böyle bir cep telefonu ile piyasada ses getirebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.