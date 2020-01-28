Xiaomi, Çin'deki Mağazalarını Kapatıyor! İşte Sebebi

Dünya gelinde binlerce kullanıcıya hizmet veren Xiaomi, Çin'de bulunan mağazalarını kapatma kararı aldı.

Xiaomi, Corona Virüsü Nedeniye Mağazalarını Kapatıyor!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Paylaşılan son bilgilere göre Corona virüsünden şu anda toplamda 80 kişi hayatını kaybetti. Corona virüsüne yakalananların sayısının 2.744'e yükseldiği açıklandı. Hong Kong’da 8, Makau’da 5 ve Tayvan’da 4 vaka tespit edildi.

Xiaomi de önlem amaçlı Çin'de yer alan mağazalarını kapatma kararı aldı. Xiaomi tarafından yapılan açıklamada Çin'de yer alan mağazaların 28 Ocak 2020'den itibaren kapatılmasına karar verildiği söylendi. Mağazaların 3 Şubat 2020'den itibaren yeniden hizmet vermeye devam edeceği duyuruldu.

Xiaomi, sadece mağazaların kapatılacağını kullanıcıların internet üzerinden alışveriş yapmaya devam edebileceği bilgisini paylaştı. Hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına sebep olan Corona virüsün dört alt grubu bulunmakta. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Hemen aşağıda yer alan videodan Corona virüsü hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.