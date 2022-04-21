Xiaomi Civi 1S Piyasaya Sürüldü: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Planlandığı üzere Xiaomi, Çin'de resmi olarak Xiaomi Civi 1S'yi piyasaya sürdü. Orijinal Xiaomi Civi'nin geçen yılın sonundan itibaren daha iyileştirilmiş bir versiyonu ve kadın kullanıcıları hedefleyen bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Civi 1S, görünüm açısından orijinal Xiaomi Civi ile aynı. Arka panelinde altında yatay bir LED el feneri şeridi bulunan üçgen şeklinde üçlü kamera sistemini barındıran yuvarlak bir dikdörtgen kamera ünitesine sahip. Telefonun dışı metalden, arka paneli camdan yapılmış. Yalnızca 6.98 mm kalınlığında ve 166 g ağırlığında. Arka cam panel, elmas benzeri yapılar nedeniyle buzlu mat bir yüzeye sahiptir ve dört farklı renk kaplamasıyla (siyah, pembe, mavi, gümüş) geliyor.

Ekrandan bahsetmişken telefon, 2400 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızı bulunan 6.55 inç AMOLED ekrana sahip. Kavisli panelde 10 bit renk derinliği, 402 PPI, 240 Hz'ye kadar dokunmatik örnekleme hızı, 5.000.000:1 kontrast oranı ve ortalanmış bir delik bulunuyor. Ekran HDR10+ ve Dolby Vision HDR standartlarını destekliyor. 950 nit parlaklık seviyesine sahip ve Corning Gorilla Glass 5 ile korunmakta.

Cihaz, LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 778G Plus işlemci tarafından desteklenmekte. Kutudansa Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıkıyor.

Xiaomi Civi 1S, arkasında üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Ünite, OIS özellikli 64MP ana kamera, 8MP Sony IMX355 ultra geniş kamera ve 2MP makro sensörden oluşuyor. Ön kamerası ise otomatik odaklamalı ve çift ışıklı 32MP Sony IMX616. Bu kamera, şirketin CyberFocus insan gözü takip sistemini destekliyor. Xiaomi CyberDog'dan türetilen bu özellik ilk olarak Xiaomi 12 Pro'da görücüye çıkmıştı.

4.500 mAh pilde sahip cihaz yalnızca Xiaomi'nin tescilli 55W hızlı şarjını değil, aynı zamanda Qualcomm Quick Charge 4+ özelliğini de destekliyor.

Xiaomi Civi 1S, bugünden (21 Nisan) itibaren Çin'de aşağıdaki fiyat etiketleriyle satışa sunulacak. Küresel pazara ne zaman gireceği henüz belli değil.

Xiaomi Civi 1S Özellikleri

Ekran: 2400 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 6.55 inç AMOLED ekran

2400 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 6.55 inç AMOLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G Plus

Qualcomm Snapdragon 778G Plus RAM: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Ön Kamera: 32MP Sony IMX616

32MP Sony IMX616 Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP

64MP + 8MP + 2MP Pil: 4.500 mAh, 55W

4.500 mAh, 55W İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

Xiaomi Civi 1S Fiyatı