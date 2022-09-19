Xiaomi Civi 2 Fiyatları Ortaya Çıktı!

Xiaomi'nin geçen sene piyasaya sunduğu Civi modellerinin bir yenisi, orta segment pazarına dahil oldu. Yakın zamanda tanıtımının yapılması beklenen Xiaomi Civi 2 telefon modelinin fiyatı sızdırıldı.

MIUI 13 kaynak kodlarında keşfedilen model, Qualcoomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi ile güçleniyor. Depolama alanı, ekran özellikleri ve RAM bilgisi sızdırılan Civi 2'yi şimdiden birçok kullanıcı heyecanla bekliyor.

Xiaomi Civi 2 Özellikleri ve Fiyatları

Orta ve üst segment cihazlarda görülen Snapdragon 7 Gen 1 işlemcide 1 tane 2.4GHz ARM Cortex-A710 ve 3 tane de 2.36GHz ARM Cortex-A710 CPU bulunuyor. Bunların yanı sıra 4 tane 1.8GHz ARM Cortex-A510 çekirdek de cihazlarda yerini alıyor.

Qualcomm Adreno 662 grafik arabirimi işlemcide bulunuyor. Gelişmiş grafikleri ve 4 nm teknolojisi sayesinde oyun performansında yeni ve kaliteli deneyimler sunacağı söyleniyor.

Geçen yıl 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED panel ile tanıtılan Xiaomi Civi modelinde olduğu gibi, yeni telefon modelinde de aynı özellik olacağı duyuruldu. Ekran boyutunun da bir önceki modele göre daha büyük olacağı söyleniyor.

Civi 2 modellerinde 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerinin olacağı da sızdırılan bilgilerden biri. Aynı zamanda UFS 3.1 teknolojisine sahip 256 GB depolama alanı olacağı tahmin ediliyor. Digital Chat Station, telefon modelinin Dolby Vision teknolojisi ve ekran altı parmak izi okuyucu teknolojisi ile tanıtılacağını da ekledi. 67W hızlı şarj teknolojisi de kullanıcıları heyecanlandıran diğer detaylardan biri oluyor.

Xiaomi Civi 2 Fiyatı

Civi 2 8 GB/256 GB: 2.499 yuan (356 dolar)

Civi 2 12 GB/256 GB: 3.499 yuan (499 dolar)

Geçtiğimiz aylarda da Xiaomi Civi 2 özellikleri sızdırıldı haberi gündemdeydi. Peki siz Xiaomi'nin yeni telefon modelinin fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.