Xiaomi CIVI 2'nin Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi CIVI 1S, bu yıl Nisan ayında Çin'de duyurulmuştu. Geçen yıl Eylül ayında resmiyet kazanan orijinal Xiaomi CIVI'nin güncellenmiş bir versiyonu olarak gelmişti. Görünüşe göre Çinli üretici, şimdi de Xiaomi CIVI 2 üzerinde çalışıyor. Sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station, Xiaomi CIVI 2 olduğu iddia edilen telefonun özelliklerini paylaştı.

Sızıntıya göre akıllı telefon, ultra ince çerçeveli kavisli bir ekrana sahip olacak. Ekran, FHD+ çözünürlüğü, 120Hz yenileme hızı, Dolby Vision ve ekran altı parmak izi okuyucu destekleyecek. Sızıntı ayrıca telefonun Snapdragon 7 Gen 1 mobil işlemcisi gibi görünen SM 74XX işlemcisi tarafından desteklendiğini belirtiyor. Cihazın pil boyutu açıklanmazken, 67W hızlı şarj desteği taşıyacağı belirtiliyor.

Xiaomi CIVI 2'nin teknik özellikler yaklaşık 3 ay önce bir kez daha sızdırılmıştı ancak daha sonraki gelen güncel bilgiler bu sızıntıların doğru olmadığı yönündeydi.

Xiaomi CIVI 2'de Kameralarda da Önemli İyileştirmeler Var

Sızıntıda cihazın ön ve arka kamerada iyileştirmelere gidildiği belirtiliyor olsa da kameralarla ilgili başka hiçbir detaya yer verilmiyor. Şirket şu anda cihazı Çin'de test ediyor ve bu da lansmanının çok uzak tarihte olmayabileceğini gösteriyor.

Xiaomi CIVI, Eylül 2021'de duyurulduğundan ötürü şirket halefini bu yılın aynı zamanlarda açıklayabilir. Kadın odaklı bir cihaz olan orijinal model, Çin'e özel bir akıllı telefondu. Bu nedenle, şirketin CIVI 2'yi Çin dışında sunmaması da muhtemel. Yine de şirketin markayı globalleştirme planlarının olduğunu belirtmek gerek.

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