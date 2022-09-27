Xiaomi Civi 2 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatları

Henüz tanıtımı yapılmadan adından söz ettirmeye başlayan Xiaomi Civi 2, nihayet tanıtıldı. 120 Hz yenileme hızı ve 6,55 inç Full HD+ 10 bit AMOLED 58° kavisli ekrana sahip olan telefon modeli, Dolby Vision'i destekliyor.

Snapdragon 7 Gen 1 işlemciye sahip olmanın yanı sıra 6.200mm² grafit ile özelleştirilmiş paslanmaz çelik sıvı soğutma özelliğine sahiptir. Civi 2, 32 MP'lik çift ön kamera sunuyor. Kameralardan biri otomatik odak gerçekleştiriyor. Diğeri ise 100° ultra geniş açılı çekimler yapabiliyor. Aynı zamanda dört tane yumuşak LED ışık yer alıyor.

DSLR benzeri portre bulanıklığı ve hassas bulanıklaştırma özellikleri, insan gözünü taklit eden biyonik gözler ve 256 katmanlı derinlik bilgisi gibi gelişmiş detaylarla güçleniyor. Bunlarla birlikte 50 MP arka kamera, 20 MP ultra geniş kamera ve bir makro kamera ile arka tasarımı şekilleniyor.

Çıkmadan önce tasarımına dair bilgiler gelen telefonun ön kameraları iPhone 14 Pro'nunkilere benzetilmişti. İşte o haber: Xiaomi Civi 2 Kamerası iPhone 14 Pro Kamerasına Benziyor.

Xiaomi Civi 2 Özellikleri

120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı

Corning Gorilla Glass 5 koruma

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci

128 ve 256 GB depolama alanı

Çif SIM özelliği (nano + nano)

Android 12 tabanlı MIUI 13

Ekran içi parmak izi sensörü

USB Type-C ses

Çift hoparlör

67W kablolu hızlı şarj

Fiyatları

8 GB + 128 GB modeli : 355 dolar

: 355 dolar 8 GB + 256 GB modeli : 349 dolar

: 349 dolar 12 GB + 256 GB modeli: 391 dolar

Xiaomi Civi 2 dört farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor. Buz mavisi, pembe, siyah ve beyaz renkleri kullanıcıya sunuldu. Telefonun şu an sadece Çin'de satışa çıktığını söylemeden geçmeyelim. Xiaomi'nin bu telefon modelinin globale farklı bir isimle geleceği söyleniyor.