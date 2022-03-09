Xiaomi Civi 2 Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi, ilk Civi akıllı telefonunu Eylül 2021'de piyasaya sürmüştü ve göze çarpan bir tasarıma sahip nispeten orta seviye bir telefondu. Ne yazık ki 120Hz OLED, 55W hızlı şarj ve 64MP üçlü kamera gibi ilgi çekici özelliklerine rağmen hiçbir zaman iç pazarının dışına çıkmayı başaramadı.

Digital Chat Station'un haberine göre şimdi halefi yolda. En önemli farkı ise yeni yonga seti Snapdragon 778G+ olacak. Cihazda ayrıca Full HD+ çözünürlüğe sahip 120 Hz yenileme hızı sunan OLED ekran bulunacak. Adreno 642L grafik birimine sahip telefonun 32 MP ön kameraya, 64 MP üçlü arka kameraya sahip olacak.

Cihazın resmî tanıtım tarihi ise henüz belli değil. Söylentiler önümüzdeki aylara işaret ediyor.

Xiaomi Civi 2 Teknik Özellikleri

Ekran: 120Hz yenileme hızını destekleyen 6.55 inç AMOLED ekran

120Hz yenileme hızını destekleyen 6.55 inç AMOLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G RAM: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Arka Kamera: 64+8+2 Megapiksel

64+8+2 Megapiksel Ön Kamera: 32 Megapiksel

32 Megapiksel Batarya: 4.500 mAh / 55W hızlı şarj

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