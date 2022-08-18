Xiaomi CIVI 2 ve Redmi 11A Yakında Piyasaya Sürülebilir

Eylül 2021'de Xiaomi, Çin'de kadın kullanıcılara odaklandığı Xiaomi CIVI akıllı telefonunu tanıttı. Daha sonra ise bu yılın Nisan ayında şirket, orijinal modelin güncellenmiş bir versiyonu olarak Xiaomi CIVI 1S'i tanıttı. Sunulan tek iyileştirme, geliştirilmiş bir işlemci ve yeni bir renk çeşidiydi. Mayıs ayında ise şirketin Xiaomi CIVI 2 üzerinde çalıştığı bildirilmişti.

Şimdi ise iddia edilen CIVI 2, 3C sertifika platformunun veri tabanında ortaya çıktı ve bu da resmileşmesinin çok uzun sürmeyeceğini gösteriyor. Aynı zamanda iddia edilen Redmi 11A, 3C yetkilisi tarafından onaylandı.

Aşağıda gösterilen ekran görüntüsünde 2209129SC ve 22095RA98C model numaralarına sahip iki Xiaomi cihazı, 3C sertifikasına sahip. Her iki model de 5G bağlantısı için destek taşıyor. İlki 67W hızlı şarj cihazıyla, ikincisi ise 10W şarj cihazıyla gelecek.

Xiaomi CIVI 2 Özellikleri (Söylenti)

2209129SC Xiaomi cihazının Xiaomi CIVI 2 olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan 22095RA98C cihazı, Redmi 11A takma adıyla piyasaya çıkabilecek giriş seviyesi bir telefon olabilir. Söylentiler, Xiaomi CIVI 2'nin Snapdragon 7 Gen 1 işlemci ile donatılacağını ortaya koyuyor. Hatırlamak gerekirse geçen yılki CIVI, Snapdragon 778G'yi içeriyordu ve CIVI 1S, Snapdragon 778G Plus işlemci tarafından destekleniyordu.

CIVI 2, Full HD+ çözünürlük ve Dolby Vision sunan 120Hz OLED panele sahip olacak. Mevcut CIVI modelleri gibi kavisli bir AMOLED panele sahip olması muhtemel. OLED paneli, bir parmak izi okuyucu ile entegre olarak gelecek. CIVI 2'nin pil kapasitesi ve kamera ünitesi hakkında henüz bir bilgi bulunmamakta ancak cihazın geliştirilmiş bir selfie ve arka kameralarla donatılacağına inanılıyor.