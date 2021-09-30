Xiaomi Civi Çin'e Özel Olacak, Diğer Ülkelerde Çıkmayacak

Birkaç gün önce resmi duyurusu yapılan ve özellikleri paylaşılan Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modeli hakkında beklenmedik bir açıklama geldi. Xiaomi Civi Çin'e özel olarak piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, iki ay kadar önce sürpriz bir karar alarak Mi markasını sonlandıracağını duyurmuştu. Yıllardır Xiaomi Mi şeklinde telefon modelleri hazırlayan ve piyasaya süren şirketin bu kararından sonra gelecek modeller merakla bekleniliyordu.

Mi markasını sonlandırıyoruz açıklamasının ardından sızdırılan ilk model ise Xiaomi Civi olmuştu. Birçok uzman, Xiaomi'nin yeni telefon serisinin Civi olarak piyasaya sürülebileceğini dile getirmişlerdi. Bu sebeple pek çok kaynak yeni modeli daha yakından takip etmeye başlamışlardı.

Çeşitli sızıntıların ardından Xiaomi, Civi modelini resmi olarak tanıtmıştı. 120Hz ekranı, Snapdragon 778G işlemcisi ve kaliteli ön kamerası ile ön plana çıkan model, potansiyeli ile dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Bu duyurunun ardından yeni modelin tüm dünyada piyasaya sürüleceği söylenmişti.

Xiaomi Civi Çin'e Özel Olacak

Android Authority, resmi kaynaklarından elde ettiği bilgi ile beklenin aksi bir açıklama yaptı. İnternet sitesi, içerinden aldığı bilgiye dayanarak yeni modelin sadece Çin'de piyasaya sürüleceği aktardı.

Siteye açıklamada bulunan Xiaomi yetkilileri, "Xiaomi CIVI Çin'e özgü bir cihaz ve böyle kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandılar.

Fakat açıklama içerisinde bu özelliklere sahip bir modelin farklı bir isimle diğer pazarlara açılıp açılmayacağına dair bilgi yer almıyordu. Bildiğiniz üzere özellikle Çin merkezli telefon üretecileri bu tarz politikalar izleyebiliyorlar. Aynı modeli farklı pazarlar için başka başka isimlerle piyasaya sürebiliyorlar.

Xiaomi CIVI şimdilik sadece Çin'de satın alınabilir olacak gibi görünse de benzer özellikleri olan bir telefon, CIVI adı dışında Avrupa ve Amerika pazarına girebilir. CIVI modelinin özelliklerini ise bu haberimiz üzerinden görebilirsiniz.