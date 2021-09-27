Xiaomi Civi Özellikleri: Snapdragon 778G, 120Hz Ekran...
Xiaomi Civi ismi verilen yeni Xiaomi modeli, bugün resmi olarak açıklandı. Telefonun amiral gemisi sınıfında olacağı, resmi açıklama ile ortaya çıkmış oldu.
Xiaomi Civi özellikleri, resmi duyuru ile birlikte gün yüzüne çıktı. Bir süredir söylenti şeklinde haberlere konu olan Civi serisi, en sonunda karşımıza çıktı. Yeni telefon modelinin Snapdragon 778G işlemci, 120Hz LED ekran ve 55W hızlı şarj gibi özelliklerle geleceği duyuruldu.
Xiaomi, iki ay kadar önce yaptığı açıklama sonrasında "Mi" markasını bırakacağını söylemişti. Bugüne kadar Xiaomi Mi şeklinde telefon modelleri ortaya koyan Çinli teknoloji devi, bundan sonra Xiaomi CC ya da Xiaomi Civi şeklinde telefon modellerini piyasaya süreceğini aktarmıştı.
Üç gün kadar önceyse Civi serinin ilk telefonu için video yayınlanmıştı. Üst üste çeşitli sızıntılar sonrasında bugün itibarıyla resmiyete kavuştu. Telefonun işlemcisinin 6nm teknolojisi ile geliştirilen Snapdragon 778G olacağı dile getirildi. Bu işlemci, Snapdragon 780G'e alternatif olarak piyasaya sürülmüştü. Dört Cortex-A78 çekirdek barındıran işlemcide X53 5G modem de kullanılıyordu. Böylece telefon 5G özellikleri de kazanmış hale geliyordu. Telefonda 6.55-inç kavisli 120Hz OLED ekran mevcut. Full HD+ çözünürlüklü bu ekran HDR10+ ve Dolby Vision teknolojilerini destekliyor.
Diğer tüm detayları ise hemen aşağıdaki gibi sıralanıyor. Telefonun fiyatının ise 350 euro civarında olacağı düşünülüyor.
Xiaomi Civi Özellikleri Neler?
Ağ Özellikleri
|Bağlantı Teknolojileri
|GSM / HSPA / LTE / 5G
|3G
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G
|1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66
|5G
|1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA
|Hız
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G
|Tanıtım Tarihi
|27 Eylül 2021
|Çıkış Tarihi
|30 Eylül 2021
Tasarım
|Mobil Boyutları
|7mm En
|Ağırlık
|166 Gram
|SIM
|Çift SIM
|Materyal
|-
|Renkler
|Siyah, Aura
Ekran Özellikleri
|Tip
|OLED
|Boyut
|6.55-inç
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2400 Piksel, oran 20:9, 402 ppi
|Ekran Camı Koruması
|Belli Değil
|Diğer Ekran Özellikleri
|- 120 Hz
- HDR10 +
- 950 nit
- 1 Milyar Renk
- Dolby Vision
Performans Özellikleri
|İşletim Sistem
|Android 11, MIUI 12.5
|Çip
|Snapdragon SM7325 778G 5G
|CPU
|Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670)
|GPU
|Adreno 642L
Depolama Alanı
|Harici Kart Takma
|Yok
|Bellek
|8/12 GB Ram
|Depolama
|128/256 GB
Kameralar
|Arka Kamera
|Üçlü Kamera:
- 64 Mega-pixel, 26mm, (wide), PDAF, f/1.8
- 8 Megapixel, (ultra-wide), f/2.2
- 2 Mega Pixel, 50mm, (Macro, Telephoto), AF, f/2.4
|Camera Features
|Çift LED Flaş, HDR, panorama
|Video
|- 4K @ 30 Fps
- 1080 Pixel 30/60/120 fps
- Elektronik sabitleme, gyro-EIS
|Ön Kamera
|32MP
|Diğer Detaylar
|HDR, panorama,1080 Pixel 30 fps
Batarya
|Batarya
|4500 MAh
|Hızlı Şarj
|55W
|Diğer Batarya
|Yüzde yüz şarja 45 dakikada
Ses
|Hoparlör
|Stereo Hoparlör
|3.5mm jak
|Var
|Diğer Detaylar
|24-bit/192kHz audio
Bağlantı
|Wi-Fi Teknoloji
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|Evet 5.2, A2DP, LE
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
|NFC
|Evet
|Infrared
|Evet
|Radya
|Hayır
|Giriş Portları
|USB Type-C 2.0, USB On-The-Go
|Sensörler
|Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık
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