Xiaomi Civi Özellikleri: Snapdragon 778G, 120Hz Ekran...

Xiaomi Civi ismi verilen yeni Xiaomi modeli, bugün resmi olarak açıklandı. Telefonun amiral gemisi sınıfında olacağı, resmi açıklama ile ortaya çıkmış oldu.

Xiaomi Civi Özellikleri
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman -

Xiaomi Civi özellikleri, resmi duyuru ile birlikte gün yüzüne çıktı. Bir süredir söylenti şeklinde haberlere konu olan Civi serisi, en sonunda karşımıza çıktı. Yeni telefon modelinin Snapdragon 778G işlemci, 120Hz LED ekran ve 55W hızlı şarj gibi özelliklerle geleceği duyuruldu.

Xiaomi, iki ay kadar önce yaptığı açıklama sonrasında "Mi" markasını bırakacağını söylemişti. Bugüne kadar Xiaomi Mi şeklinde telefon modelleri ortaya koyan Çinli teknoloji devi, bundan sonra Xiaomi CC ya da Xiaomi Civi şeklinde telefon modellerini piyasaya süreceğini aktarmıştı. 

Üç gün kadar önceyse Civi serinin ilk telefonu için video yayınlanmıştı. Üst üste çeşitli sızıntılar sonrasında bugün itibarıyla resmiyete kavuştu. Telefonun işlemcisinin 6nm teknolojisi ile geliştirilen Snapdragon 778G olacağı dile getirildi. Bu işlemci, Snapdragon 780G'e alternatif olarak piyasaya sürülmüştü. Dört Cortex-A78 çekirdek barındıran işlemcide X53 5G modem de kullanılıyordu. Böylece telefon 5G özellikleri de kazanmış hale geliyordu. Telefonda 6.55-inç kavisli 120Hz OLED ekran mevcut. Full HD+ çözünürlüklü bu ekran HDR10+ ve Dolby Vision teknolojilerini destekliyor. 

Diğer tüm detayları ise hemen aşağıdaki gibi sıralanıyor. Telefonun fiyatının ise 350 euro civarında olacağı düşünülüyor.

Xiaomi Civi Özellikleri

Xiaomi Civi Özellikleri Neler?
 

Ağ Özellikleri

Bağlantı Teknolojileri GSM / HSPA / LTE / 5G
3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66
5G 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA
Hız HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G
Çıkış Tarihi
Tanıtım Tarihi 27 Eylül 2021
Çıkış Tarihi 30 Eylül 2021

Tasarım

Mobil Boyutları 7mm En
Ağırlık 166 Gram
SIM Çift SIM
Materyal -
Renkler Siyah, Aura

Ekran Özellikleri

Tip OLED
Boyut 6.55-inç
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2400 Piksel, oran 20:9, 402 ppi
Ekran Camı Koruması Belli Değil
Diğer Ekran Özellikleri - 120 Hz
- HDR10 +
- 950 nit
- 1 Milyar Renk
- Dolby Vision

Performans Özellikleri

İşletim Sistem Android 11, MIUI 12.5
Çip Snapdragon SM7325 778G 5G
CPU  Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670)
GPU Adreno 642L

Depolama Alanı

Harici Kart Takma Yok
Bellek 8/12 GB Ram
Depolama 128/256 GB

Kameralar

Arka Kamera Üçlü Kamera:
- 64 Mega-pixel, 26mm, (wide), PDAF, f/1.8
- 8 Megapixel, (ultra-wide), f/2.2 
- 2 Mega Pixel, 50mm, (Macro, Telephoto), AF, f/2.4
Camera Features Çift LED Flaş, HDR, panorama
Video - 4K @ 30 Fps
- 1080 Pixel 30/60/120 fps
- Elektronik sabitleme, gyro-EIS
Ön Kamera 32MP
Diğer Detaylar HDR, panorama,1080 Pixel 30 fps
   

Batarya

Batarya 4500 MAh
Hızlı Şarj  55W
Diğer Batarya Yüzde yüz şarja 45 dakikada

Ses

Hoparlör Stereo Hoparlör
3.5mm jak Var
Diğer Detaylar 24-bit/192kHz audio

Bağlantı

Wi-Fi Teknoloji  Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth Evet 5.2, A2DP, LE
GPS A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
NFC Evet
Infrared Evet
Radya Hayır
Giriş Portları USB Type-C 2.0, USB On-The-Go
Sensörler Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık

 

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