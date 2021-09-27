Xiaomi Civi Özellikleri: Snapdragon 778G, 120Hz Ekran...

Xiaomi Civi özellikleri, resmi duyuru ile birlikte gün yüzüne çıktı. Bir süredir söylenti şeklinde haberlere konu olan Civi serisi, en sonunda karşımıza çıktı. Yeni telefon modelinin Snapdragon 778G işlemci, 120Hz LED ekran ve 55W hızlı şarj gibi özelliklerle geleceği duyuruldu.

Xiaomi, iki ay kadar önce yaptığı açıklama sonrasında "Mi" markasını bırakacağını söylemişti. Bugüne kadar Xiaomi Mi şeklinde telefon modelleri ortaya koyan Çinli teknoloji devi, bundan sonra Xiaomi CC ya da Xiaomi Civi şeklinde telefon modellerini piyasaya süreceğini aktarmıştı.

Üç gün kadar önceyse Civi serinin ilk telefonu için video yayınlanmıştı. Üst üste çeşitli sızıntılar sonrasında bugün itibarıyla resmiyete kavuştu. Telefonun işlemcisinin 6nm teknolojisi ile geliştirilen Snapdragon 778G olacağı dile getirildi. Bu işlemci, Snapdragon 780G'e alternatif olarak piyasaya sürülmüştü. Dört Cortex-A78 çekirdek barındıran işlemcide X53 5G modem de kullanılıyordu. Böylece telefon 5G özellikleri de kazanmış hale geliyordu. Telefonda 6.55-inç kavisli 120Hz OLED ekran mevcut. Full HD+ çözünürlüklü bu ekran HDR10+ ve Dolby Vision teknolojilerini destekliyor.

Diğer tüm detayları ise hemen aşağıdaki gibi sıralanıyor. Telefonun fiyatının ise 350 euro civarında olacağı düşünülüyor.

Xiaomi Civi Özellikleri Neler?



Ağ Özellikleri

Bağlantı Teknolojileri GSM / HSPA / LTE / 5G 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 5G 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA Hız HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G

Çıkış Tarihi

Tanıtım Tarihi 27 Eylül 2021 Çıkış Tarihi 30 Eylül 2021

Tasarım

Mobil Boyutları 7mm En Ağırlık 166 Gram SIM Çift SIM Materyal - Renkler Siyah, Aura

Ekran Özellikleri

Tip OLED Boyut 6.55-inç Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2400 Piksel, oran 20:9, 402 ppi Ekran Camı Koruması Belli Değil Diğer Ekran Özellikleri - 120 Hz

- HDR10 +

- 950 nit

- 1 Milyar Renk

- Dolby Vision

Performans Özellikleri

İşletim Sistem Android 11, MIUI 12.5 Çip Snapdragon SM7325 778G 5G CPU Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) GPU Adreno 642L

Depolama Alanı

Harici Kart Takma Yok Bellek 8/12 GB Ram Depolama 128/256 GB

Kameralar

Arka Kamera Üçlü Kamera:

- 64 Mega-pixel, 26mm, (wide), PDAF, f/1.8

- 8 Megapixel, (ultra-wide), f/2.2

- 2 Mega Pixel, 50mm, (Macro, Telephoto), AF, f/2.4 Camera Features Çift LED Flaş, HDR, panorama Video - 4K @ 30 Fps

- 1080 Pixel 30/60/120 fps

- Elektronik sabitleme, gyro-EIS Ön Kamera 32MP Diğer Detaylar HDR, panorama,1080 Pixel 30 fps

Batarya

Batarya 4500 MAh Hızlı Şarj 55W Diğer Batarya Yüzde yüz şarja 45 dakikada

Ses

Hoparlör Stereo Hoparlör 3.5mm jak Var Diğer Detaylar 24-bit/192kHz audio

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