Xiaomi Civi Videosu Sızdırıldı

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Civi isimli yeni akıllı telefon serisini duyurmuştu. Merak içerisinde beklenen Xiaomi Civi videosu gün yüzüne çıktı. Sızdırılan videoya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Xiaomi, Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden yeni akıllı telefon serisine ilişkin bir paylaşım yapmıştı. Yapılan paylaşımda, "Civi" isimli yeni akıllı telefon serisinin geleceği duyurulmuştu. Şirket, Civi serisinin 27 Eylül 2021 tarihinde tanıtılacağını açıklamıştı.

Teknoloji devi, Civi serisinde yer alacak telefonların modaya uygun ve çeşitlendirilmiş tasarımlara ve yenilikçi görüntüleme teknolojisine sahip olacağını ifade edilmişti. Xiaomi, söz konusu seride yer alacak akıllı telefon modellerin hangi özelliklere sahip olacağına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmamıştı.

Xiaomi Civi Videosu Ortaya Çıktı

Raman Singh kullanıcı ismine sahip Twitter kullanıcısı, bir video paylaştı ve videodaki telefonun Civi serisine ait olduğunu ileri sürdü. Paylaşılan videoya baktığımızda telefonun arka yüzeyinde üç adet kameranın yer aldığını görüyoruz. Telefonun alt kısmında dikey şeklinde "Xiaomi" yazısı bulunuyor.

Sızdırılan videoya göre Civi serisinde yer alan telefon delikli ekran tasarımına sahip olacak. Ön kameranın 32 megapiksel çözünürlüğüne sahip olacağı iddia ediliyor. 55 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan tweet üzerinden izleyebilirsiniz.

Xiaomi CIVI Hands on video. pic.twitter.com/A2rHlJtOwj — Râmãn Sîñgh (@TECH_roiter) September 25, 2021

Xiaomi Civi Özellikleri

Ekran: 6,55 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Snapdragon 778G 5G

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 4500 mAh

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5

Ağırlık: 166 gram

Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen Civi serisinde yer alacak modelin teknik özelliklerine ilişkin pek çok iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddialara göre cihazda 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı sürümün yer alacağı ileri sürüldü.

İddiaya göre söz konusu telefonun arka kısmında 64 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlüğünde telefoto makro kamera bulunacak.

Telefonun işlemci tarafında ise Snapdragon 778G 5G işlemcisinin yer alacağı iddia edildi. Bu teknik özelliklerin resmi olmadığını belirtelim. Telefon duyurulduğunda farklı teknik özelliklere sahip olabilir.