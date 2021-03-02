Xiaomi Clubhouse benzeri uygulama çıkardı ve tanıtımını gerçekleştirdi. Xiaomi'nin sesli sohbet uygulaması MiTalk hakkında gelen bilgileri bir araya getirdik.

Xiaomi Clubhouse Benzeri Uygulama Çıkardı: MiTalk

Clubhouse'un son dönemin en popüler uygulamalar listesine girmesi ile birlikte pek çok benzeri uygulama çıkartılmıştı. Xiaomi de Clubhouse benzeri uygulamasını tanıttı. MiTalk ismi verilen uygulama şu anda sadece Çin'de kullanılabiliyor.

MiTalk uygulaması ilk olarak Kasım 2010 tarihinde tanıtılmıştı. O zamanlar uygulama anlık mesajlaşma olarak lanse edilmişti. Ancak uygulama başarısız oldu ve şirket uygulamanın faaliyetlerini 19 Şubat 2021'de durdurdu. Şimdi ise uygulama Clubhouse benzeri bir uygulama olarak yeninden tanıtıldı.

MiTalk'ı Çin'de şu anda Xiaomi çalışanları dışında kimsenin kullanamadığı ve davet yolu ile uygulamaya katılım sağlandığı açıklandı. Uygulamanın hem Android hem de iOS tarafında var olduğunu da unutmadan geçmeyelim.

MiTalk tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Yeni "MiTalk", profesyoneller için bir sesli sohbet uygulamasıdır. Burada, çeşitli sektörlerdeki profesyonellerin paylaşımlarını ve içgörülerini duyabilir ve ayrıca paylaşıma katılmak için ellerinizi kaldırabilirsiniz; aynı zamanda ilgilendiğiniz konuları oluşturabilir, arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla iletişim kurabilir ve fi̇kir çatişması yapabilirsiniz. Şu anda, küçük ölçekli davetle kapalı beta aşamasındayiz. Herkese açık beta süresi, gelecekte resmi web sitesinde senkronize edilecektir. İlginiz için teşekkür ederim.

Clubhouse'un Android uygulaması bulunmuyor. Android cihazlarda Clubhouse'u kullanabilmek şu an için imkansız. Ortalıkta dolaşan APK dosyalarını dikkate almamızı öneriyoruz.

Clubhouse Nedir?

Hızla yükselişini sürdüren Clubhouse'un ne olduğundan kısaca bahsedelim. Clubhouse uygulamasını kullanarak kullanıcılar sesli sohbetler gerçekleştirebiliyor. Sohbetler odalarda gerçekleşiyor. Her odada bir moderatör bulunuyor. Moderatör, konuşmacıları ve dinleyicileri seçme yetkisine sahip.

Elon Musk, Mark Zuckerberg gibi ünlü isimlerin Clubhouse'a katılması sonrasında uygulama bir anda patladı desek yanlış olmaz. Elon Musk'ın sohbet odasına binlerce kişi katılırken Musk konuşma yaptı. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de aynı şekilde uygulama üzerinden konuşma yaptı.

Sadece davetiyesi olanların girebildiği uygulamaya girmek için iOS işletim sistemine sahip bir cihaza da sahip olmanız gerekiyor. iOS cihazınıza uygulamayı kurduktan sonra davetiyeniz yok ise kısa bir araştırma sonrasında davetiye bulmanız mümkün. Twitter'da davet kodlarının paylaşıldığı söyleniyor.

Uygulamasını cihazınıza indirmek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bağlantıya tıkladıktan sonra indirme sayfası otomatik olarak açılacak. Açılan bağlantıdan indir butonuna bastığızda da indirme işlemi başlayacak.