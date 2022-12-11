Xiaomi CyberOne Robotu Davul Çalmayı Öğrendi

Bu sene Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla ve Xiaomi, insansı robotlarını tanıtmıştı. İki firma da prototip robotlarının marifetlerini çeşitli görevler yükleyerek gösteriyor. Xiaomi, yakın zamanda yayınladığı videoda CyberOne isimli insansı robotunun davul çalabildiğini gösterdi.

177 cm boyunda ve 52 kilogram ağırlığında olan CyberOne, ritmi tutturmak adına davul setinin başına geçti. Davul başında marifetlerini gösteren CyberOne, sosyal medyada ilgi topladı

İşte CyberOne'ın Davul Çaldığı Video!

CyberOne, davul çalmak için 3 önemli aşamayı takip ediyor. Bunlardan ilki midi Midi müzik dosyasından ritmin bilgisayarına aktarılması oluyor. Daha sonrasında offline hareket kütüphanesi ve online kalibrasyon yardımıyla ritmin çalınması için gerekli hareket şeması ortaya çıkarılıyor. Son adımda ise tamamen robotun üzerindeki donanımlar ve motorlar yardımıyla davul çalma işlemi gerçekleştiriliyor.

Xiaomi ekibinin yayınladığı rapora göre CyberOne'ın yeni hobisinin önündeki en büyük engel, süregelen davul ritimleri. Xiaomi Robotics Lab ekibi, çözümü basit ritimleri ayrıştırıp offline hareket kütüphanesi kurmakta buldu.

İnsansı bir robotun davul çalabilmesi, uzmanlara göre teknolojinin geleceği açısından önemli veriler sağlıyor. CyberOne'ın davul çalarken doğru ritmi yakalayabilmek adına ayak ve eller dahil olmak üzere tüm vücudunu senkronize bir şekilde hassas olarak hareket ettirmesi gerekiyor.

CyberOne'ın başarılı bir şekilde davul çalabilmesi, Xiaomi'nin robotu kompleks işlerin altından kalkabilecek şekilde tasarladığını gösteriyor.