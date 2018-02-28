Xiaomi'den 100 Dolara Mekanik Klavye

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, Cherry ile ortaklaşa bir klavye üretti. Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan klavye, uygun fiyatı ve kaliteli malzemesiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Yuemi MK01B isminde olan mekanik klavye, tek LED aydınlatma seçeneğine sahip. Yani bu anlamda RGB'yi tercih etmeyen Xiaomi, ürünün malzemesinde kaliteli parçalar kullanırken aynı zamanda switch (anahtar) için de Cherry şirketiyle anlaşma sağlamış. Siyah klavyede Cherry MX Blue switch bulunuyorken beyazda ise Cherry MX Red yer alıyor.

Ayrıca ürünün ana LED rengi kırmızı iken, tuş kombinasyonu kullanarak bunu maviye çevirebiliyorsunuz. Aynı durum beyaz klavye için de geçerli. Ancak beyaz klavyenin ana LED'i beyaz iken ikinci LED seçeneği kırmızı. Yani Çinli şirket bu anlamda farklı renkler kullanarak farklı kullanıcıları cezbetmeyi hedeflemiş gibi gözüküyor.

100 dolar gibi ucuz bir fiyat etiketine sahip olan MK01B, 35.80 x 12.80 x 3.16cm boyutlarında ve 940 gr ağırlığında. Ayrıca klavyenin mekanik anahtarları Cherry tarafından üretildiği için pek çok oyuncuyu tatmin edecek seviyede olduğunu düşünüyorum.

Örgülü microUSB kablo bağlantısı ile gelen MK01B'nin ilk defa mekanik klavye kullanacak kişilere hitap ettiğini ve profesyonel oyuncular için alt seviyede kaldığını belirtmekte fayda var.