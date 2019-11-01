Xiaomi'den 108MP'lik 5 Kameralı Telefon: Mi Note 10

Çinli üretici Xiaomi'nin 14 Kasım'da tanıtmayı planladığı Mi Note 10 hakkında çarpıcı bir kamera bilgisi ortaya çıktı Arkada beş kameraya yer verecek olan cihaz, dünyada ilk defa 108MP çözünürlüklü kamerayı barındıracak.

Şirketin kendi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre Mi Note 10; 5MP 5x telefoto, 12MP portre, 20MP geniş açı ve 2MP makro ünitesini birleştirecek olan 108MP çözünürlüğünde birincil kamerayla gelecek. Ayrıca bu kameralara sağ taraflarına yerleştirilmiş olan iki adet çift LED flaş modülü eşlik edecek.

Introducing the lineup of #MiNote10 Penta Camera! How would you name this powerful camera team? Let us hear your creatives! #DareToDiscover with #MiNote10 pic.twitter.com/JH9FBrCwwW — Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) 31 Ekim 2019

Mi Note 10'un Çin versiyonunda resmileşen bazı bilgilere göre de cihazın ön tarafında çift 32MP'lik selfie kamerası yer alacak. 30W hızlı şarj destekli 5260 mAh bataryayla satışa sunulması planlanan Mi Note 10'un 6.47 inç FullHD+ OLED ekrana sahip olduğunu belirtelim. 2.2GHz okta çekirdekli Snapdragon 730G yonga setinden gücünü alacak cihazda 6GB RAM olması bekleniyor.

Yaklaşık iki hafta sonra tüm detaylarıyla resmileşecek olan Mi Note 10'un fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak orta-üst segmente hitap eden cihazın fiyatıyla da rakiplerine büyük bir fark atma ihtimalinin bulunduğunu söylemek mümkün. Peki ya siz yeni Xiaomi Mi Note 10'u nasıl buldunuz?