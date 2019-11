Xiaomi'den 108MP'lik 5 Kameralı Telefon: Mi Note 10

Çinli üretici Xiaomi'nin 14 Kasım'da tanıtmayı planladığı Mi Note 10 hakkında çarpıcı bir kamera bilgisi ortaya çıktı Arkada beş kameraya yer verecek olan cihaz, dünyada ilk defa 108MP çözünürlüklü kamerayı barındıracak.

Şirketin kendi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre Mi Note 10; 5MP 5x telefoto, 12MP portre, 20MP geniş açı ve 2MP makro ünitesini birleştirecek olan 108MP çözünürlüğünde birincil kamerayla gelecek. Ayrıca bu kameralara sağ taraflarına yerleştirilmiş olan iki adet çift LED flaş modülü eşlik edecek.

Introducing the lineup of #MiNote10 Penta Camera! How would you name this powerful camera team? Let us hear your creatives! #DareToDiscover with #MiNote10 pic.twitter.com/JH9FBrCwwW