Xiaomi'den 5 Portlu 94W Şarj Aleti: C-bit

Xiaomi Youpin, 94W gücünde ve beş çıkış portuna sahip yüksek enerjili şarj cihazı C-bit’i resmi olarak piyasaya sürdü. Aynı anda birden fazla cihazı şarj etmek için tasarlanan ürün, kolay taşınabilir olmasıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi’nin 94W şarj aleti C-bit, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar başta olmak üzere birçok cihazla uyumlu. İngiliz, Avrupa ve Amerika standartlarına uyacak şekilde üretilmiş yani tüm prizlerle uyumlu. Farklı ülkelerden satın aldığınız teknolojik ürünleri ek bir çeviriciye ihtiyaç duymadan direkt kullanabiliyorsunuz. Üç adet USB-C yüksek güçlü çıkış portu, iki adet USB-A portu sunan şarj adaptörü, maksimum 105W güce ulaşabiliyor. Ana USB-C portu çoğu cihazı etkili bir şekilde şarj edebilen sürekli 60W çıkış gücü sunarken, ikinci USB-C portu 18W şarj destekliyor. Çift USB-A portu yüksek hızda hızlı şarjı destekleyen akıllı telefon veya tabletler gibi çoğu elektronik cihazı şarj edebilen çoklu protokol hızlı şarjı destekliyor ve mikro akım şarjını destekliyor.

C-bit yüksek hızlı şarj aleti, Avrupa, İngiliz ve Amerikan fişleri ve 1 metre uzunluğunda Çin standartlarında üç kablosuyla birlikte geliyor, bu da ürünü dünya genelinde kullanılabilir yapıyor. AC 100-240V geniş voltaj girişi voltaj sınırlaması sorununu çözerken, farklı ülkelerdeki güç derecelendirme standardını karşılıyor. Şarj cihazı, doğrudan anahtarlı uzatma kablosuna takılabiliyor. Ayrıca belli mesafede tutulabiliyor ve güç kablosu kullanılarak bir güç fiş ucuna bağlanabiliyor. Ürünün fiyatı 36 dolar.